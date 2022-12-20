Декабрь, 20 в 9:09

После вчерашней атаки вражеских дронов на столицу генерация электроэнергии ограничена, поэтому Киев, как и остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения.

Об этом рассказали в Киевской городской военной администрации (КМВА).

Свет для потребителей по-прежнему подается в режиме аварийных отключений. Водоснабжение работает в штатном режиме.

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Что касается тепла в домах, то котельные, обслуживающие примерно 5% киевлян, из-за энергетических проблем вынуждены отключать и включать поочередно.

В Киеве развернуты 430 стационарных Пунктів незламності, где можно согреться, зарядить электронные устройства и воспользоваться связью. Все работают круглосуточно.

– Энергетики, ремонтные бригады, коммунальщики работают в усиленном режиме. Все починим. Все отстроим. Сохраняйте спокойствие и верьте в нашу победу! – заявил начальник КМВА Сергей Попко.

В КМВА также сообщили, что в связи с проведением ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры в городе в течение двух часов возможны перебои с водоснабжением.



Напомним, что утром 20 декабря киевляне и гости столицы начали сообщать о критических скачках напряжения. Больше всего жалоб поступало от жителей левого берега столицы.

Источник: КГВА