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Факти / Україна / Суспільство

У КМВА розповіли про відключення світла та стан із водо- і теплопостачанням Києва

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
будівля, світло
Фото: Unsplash

Після вчорашньої атаки ворожих дронів на столицю генерація електроенергії обмежена, тому Київ як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання.

Про це розповіли в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Водопостачання працює в штатному режимі.

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Щодо тепла в будинках, то котельні, які обслуговують приблизно 5% киян, через енергетичні проблеми змушені відключати та вмикати почергово.

У Києві розгорнуті 430 стаціонарних пунктів незламності, де можна зігрітися, зарядити електронні пристрої та скористатися зв’язком. Усі працюють цілодобово.

– Енергетики, ремонтні бригади, комунальники працюють в посиленому режимі. Все полагодимо. Все відбудуємо. Зберігайте спокій та вірте в нашу перемогу! – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

У КМВА також повідомили, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури у місті впродовж двох годин можливі перебої з водопостачанням.

Нагадаємо, що вранці 20 грудня кияни та гості столиці почали повідомляти про критичні стрибки напруги. Найбільше скарг надходило від жителів лівого берега столиці.

Джерело: КМВА

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