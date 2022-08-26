Август, 26 в 15:16

Каждая семья имеет право на получение пособия при рождении ребенка. Сумма выплат неизменна и не зависит от того, первый ли это или, например, третий ребенок.

Как получить помощь при рождении малыша — читайте в нашем материале.

Что предполагает помощь

Размер помощи составляет 41 280 грн. Выплата осуществляется одноразово в размере 10 320 грн, остальная сумма выплачивается в течение трех лет равными частями — по 860 грн ежемесячно.

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Право на пособие при рождении имеет один из родителей ребенка, опекун (усыновитель), которые постоянно проживают вместе с ребенком и будут находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Также каждая семья, в которой родился ребенок, получает от государства пакет малыша. В наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам. Его себестоимость — около 5 тыс. грн.

Родители могут отказаться от пакета и получить за него средства.

В пакет входят одежда для малыша, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик и игрушки, средства для ухода и гигиены.

Пакет малыша выдается на каждого родившегося ребенка, независимо от материального состояния семьи.

Получить пакет может мать ребенка или отец, родственники, патронатные воспитатели, которые непосредственно будут ухаживать за малышом.

Как получить помощь

Чтобы получить пакет малыша, обратитесь к уполномоченному работнику роддома.

Если вы его не получили в роддоме, подайте заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства.

Это нужно сделать не позднее, чем через 30 календарных дней с даты рождения малыша.

Чтобы получить денежную помощь при рождении, вам необходимо заполнить заявку на получение комплексной услуги єМалятко и обратиться в орган социальной защиты населения или ЦПАУ по месту жительства.

Какие документы нужны:

паспорт одного из родителей или документ, удостоверяющий личность;

код ИНН

справка о регистрации места жительства (если у вас ID-карта);

свидетельство о рождении ребенка;

номер банковского счета для социальных выплат;

опекунам — решение суда об установлении опеки;

документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

Получить денежную помощь можно и онлайн:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики Заполните онлайн-форму на получение услуги и загрузите электронную подпись. Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты. Не позднее следующего дня после получения заявления органом социальной защиты вам назначат помощь (в случае правильно заполненной формы).

Важно, чтобы получить государственные деньги, родители должны обращаться за оказанием помощи в течение 12 месяцев с рождения ребенка. Если не успеете обратиться — получить помощь будет невозможно.

Как ВПЛ получить помощь

Если вы внутренне перемещенное лицо, конечно, вы можете получить государственную помощь при рождении ребенка.

Процедура особо не меняется. Вы можете отправить заявку на получение денежной помощи онлайн. Но обращаться вам нужно в ЦПАУ или орган социальной защиты по месту вашего пребывания, то есть там, где вы временно проживаете как ВПО.

Соответственно, пакет малыша вам должны выдать в роддоме, независимо от того, ВПЛ вы или нет.

Если возможности отправить заявление онлайн у вас нет, обратитесь в орган социальной защиты населения в том населенном пункте, где вы проживаете сейчас.