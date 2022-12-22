Киев получил мощные генераторы от Дании: где их установят
В четверг, 22 декабря, в Киев из Дании приехала партия гуманитарной помощи, где среди прочего есть мощные генераторы.
Об этом в Telegram рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
Глава города напомнил, что сегодня украинские энергетики отмечают профессиональный праздник, и так совпало, что именно в этот день Киев получил очередную партию гуманитарной помощи от Дании.
— Девять мощных генераторов прибыли из Оденсе – города-побратима Киева. Киевляне благодарны муниципалитету и жителям Оденсе за поддержку и важную помощь, – отметил Виталий Кличко.
Один из генераторов будет установлен в Киевском гериатрическом пансионате, где помощь получают одинокие люди пенсионного возраста, киевляне с инвалидностью.
Остальные восемь генераторов установят в котельных, чтобы обеспечить теплоснабжение в дома киевлян при отключениях электроэнергии.
Где в Киеве можно поработать, пока нет света — читайте в материале.
Источник: Виталий Кличко
Фото: Виталий Кличко