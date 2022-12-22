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Киев получил мощные генераторы от Дании: где их установят

Марта Бондаренко, редактор ленты
Киев получил мощные генераторы от Дании: где их установят

В четверг, 22 декабря, в Киев из Дании приехала партия гуманитарной помощи, где среди прочего есть мощные генераторы.

Об этом в Telegram рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Глава города напомнил, что сегодня украинские энергетики отмечают профессиональный праздник, и так совпало, что именно в этот день Киев получил очередную партию гуманитарной помощи от Дании.

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— Девять мощных генераторов прибыли из Оденсе – города-побратима Киева. Киевляне благодарны муниципалитету и жителям Оденсе за поддержку и важную помощь, – отметил Виталий Кличко.

Один из генераторов будет установлен в Киевском гериатрическом пансионате, где помощь получают одинокие люди пенсионного возраста, киевляне с инвалидностью.

Остальные восемь генераторов установят в котельных, чтобы обеспечить теплоснабжение в дома киевлян при отключениях электроэнергии.

Где в Киеве можно поработать, пока нет света — читайте в материале.

Источник: Виталий Кличко

Фото: Виталий Кличко

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