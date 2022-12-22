Грудень, 22 в 17:57

У четвер, 22 грудня, до Києва з Данії приїхала партія гуманітарної допомоги, де серед іншого є потужні генератори.

Про це у Telegram розповів мер столиці Віталій Кличко.

Очільник міста нагадав, що сьогодні українські енергетики відзначають професійне свято, і так збіглося, що саме в цей день Київ отримав чергову партію гуманітарної допомоги від Данії.

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– Дев’ять потужних генераторів прибули з Оденсе – міста-побратима Києва. Кияни вдячні муніципалітету та мешканцям Оденсе за підтримку і важливу допомогу, – зауважив Віталій Кличко.

Один із генераторів встановлять у Київському геріатричному пансіонаті, де допомогу отримують самотні люди пенсійного віку, кияни з інвалідністю.

Інші вісім генераторів встановлять у котельнях, щоб забезпечити теплопостачання в оселі киян під час відключень електроенергії.

Де в Києві можна попрацювати, доки немає світла – читайте у матеріалі.

Джерело: Віталій Кличко

Фото: Віталій Кличко