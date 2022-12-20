Субсидия на отопительный сезон 2022-2023: как изменятся выплаты
Несмотря на войну, государство будет выплачивать субсидии в отопительном сезоне 2022-2023. Правительство постепенно вводит изменения в порядок выплат субсидий.
Какой будет субсидия на отопительный сезон 2022-2023, как оформить – читайте в материале.
Субсидия на отопительный сезон 2022-2023: размер
В среднем размер субсидии в 2022-2023 гг. составляет 1 700-1 800 грн в месяц. В этом году государство выделяет на выплаты субсидий бюджет в размере 37,9 млрд грн.
Также в 2023 году будут следующие изменения:
- с 1 декабря этого года субсидии выдает Пенсионный фонд;
- если вы хотите получить выплаты на электроэнергию, то это можно сделать на ВОТ и в зонах боевых действий, если дом из-за военных действий остался без отопления;
- выплаты ВПЛ и тем людям, которые их приютили, не учитываются в качестве дохода при подаче заявки;
- вы можете подавать заявку на субсидию где угодно (это не зависит от прописки);
- если у вас есть задолженность по жилищно-коммунальным услугам, вы тоже можете получать льготы.
Так как с зимы 2022 года субсидии выдает ПФУ, для оформления заявок не нужно регистрироваться на сайте Министерства социальной политики Украины.
Подать заявку на получение субсидий можно:
- придя в отделение ПФУ;
- в местных советах ТО, военных администрациях и ЦПАУ;
- с помощью портала электронных услуг или мобильного приложения ПФУ;
- через приложение Дія.
Выплаты назначаются до тех пор, пока не закончится отопительный сезон (с 01.10.2022 по 30.04.2023).
Кто может получать субсидии:
- лица, имеющие несколько квартир или домов, которые они получили по наследству;
- люди, живущие за границей в период военного положения;
- лица, имеющие задолженность.
Важно, что выплаты за электроэнергию также могут получить люди, которые использовали бытовые электроприборы для обогрева квартир или домов на временно оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий.
Однако это касается только тех людей, у которых дома остались без централизованного отопления.
Субсидия на отопительный сезон 2022-2023: документы
Чтобы подать заявление на оформление выплат, нужно собрать следующие документы:
- заявление о назначении субсидии;
- декларация о доходах;
- справка о доходах;
- договор об аренде квартиры или дома (если есть).