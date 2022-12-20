Декабрь, 20 в 14:03

Несмотря на войну, государство будет выплачивать субсидии в отопительном сезоне 2022-2023. Правительство постепенно вводит изменения в порядок выплат субсидий.

Какой будет субсидия на отопительный сезон 2022-2023, как оформить – читайте в материале.

Субсидия на отопительный сезон 2022-2023: размер

В среднем размер субсидии в 2022-2023 гг. составляет 1 700-1 800 грн в месяц. В этом году государство выделяет на выплаты субсидий бюджет в размере 37,9 млрд грн.

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Также в 2023 году будут следующие изменения:

с 1 декабря этого года субсидии выдает Пенсионный фонд;

если вы хотите получить выплаты на электроэнергию, то это можно сделать на ВОТ и в зонах боевых действий, если дом из-за военных действий остался без отопления;

выплаты ВПЛ и тем людям, которые их приютили, не учитываются в качестве дохода при подаче заявки;

вы можете подавать заявку на субсидию где угодно (это не зависит от прописки);

если у вас есть задолженность по жилищно-коммунальным услугам, вы тоже можете получать льготы.

Так как с зимы 2022 года субсидии выдает ПФУ, для оформления заявок не нужно регистрироваться на сайте Министерства социальной политики Украины.

Подать заявку на получение субсидий можно:

придя в отделение ПФУ;

в местных советах ТО, военных администрациях и ЦПАУ;

с помощью портала электронных услуг или мобильного приложения ПФУ;

через приложение Дія.

Выплаты назначаются до тех пор, пока не закончится отопительный сезон (с 01.10.2022 по 30.04.2023).

Кто может получать субсидии:

лица, имеющие несколько квартир или домов, которые они получили по наследству;

люди, живущие за границей в период военного положения;

лица, имеющие задолженность.

Важно, что выплаты за электроэнергию также могут получить люди, которые использовали бытовые электроприборы для обогрева квартир или домов на временно оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий.

Однако это касается только тех людей, у которых дома остались без централизованного отопления.

Субсидия на отопительный сезон 2022-2023: документы

Чтобы подать заявление на оформление выплат, нужно собрать следующие документы: