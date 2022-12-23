Декабрь, 23 в 9:52

В Киеве из-за обесточивания электротранспорт максимально замещают автобусами.

Об этом заявил заместитель главы КМВА Петр Пантелеев в интервью Укринформу.

По его словам, пока в стране не восстановят полноценное электроснабжение, до тех пор в столице автобусный парк будет использоваться в полную силу.

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— Причина ясна – радикальное уменьшение расходов электроэнергии. При этом понимаем, что сейчас зима, нагрузка на энергосистему усилена. Поэтому, пожалуй, не стоит надеяться, что в ближайшие месяцы сможем на 100% стабилизированную систему электроснабжения, — отметил Пантелеев.

Заместитель председателя КМВА подчеркнул, что в Киеве на протяжении всей зимы вместо электротранспорта будут максимально выводить на линии автобусы.

Напомним, что 22 декабря в Киев из Дании приехала партия гуманитарной помощи, где среди прочего есть девять мощных генераторов.