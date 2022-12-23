У Києві через знеструмлення тролейбуси повністю замінили на автобуси
У Києві через знеструмлення електротранспорт максимально заміщають автобусами.
Про це заявив заступник голови КМВА Петро Пантелеєв в інтерв’ю Укрінформу.
За його словами, доки в країні не відновлять повноцінне електропостачання, доти у столиці автобусний парк використовуватимуть на повну силу.
– Причина зрозуміла – радикальне зменшення витрат електроенергії. Водночас розуміємо, що зараз зима, навантаження на енергосистему посилене. Тож, мабуть, не варто сподіватися, що найближчими місяцями зможемо мати на 100% стабілізовану систему електропостачання, – зауважив Пантелеєв.
Заступник голови КМВА наголосив, що у Києві упродовж всієї зими замість електротранспорту максимально виводитимуть на лінії автобуси.
Нагадаємо, що 22 грудня до Києва з Данії приїхала партія гуманітарної допомоги, де серед іншого є дев’ять потужних генераторів.