Чтобы понять, как российские атаки на энергосеть Украины повлияли на повседневную жизнь местных жителей, журналисты подробно проанализировали ночные изображения Киева, сделанные с помощью спутников NASA из космоса.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что на кадрах можно увидеть существенную разницу между январем и ноябрем 2022 года.

Вот как изменился Киев за почти год войны:

Киев показали из космоса до и после обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры / 2 фотографии

Для того чтобы получить эти изображения, журналисты подробно проанализировали ночные фото из двух спутников NASA – Suomi и NOAA-20.

Каждое утро, около 01:30, эти спутники пролетают над Украиной, и их мощные камеры, вес каждой из которых соизмерим с роялем, фиксируют “пульс страны” – мерцание уличных фонарей, вывесок магазинов и кухонных окон.

A detailed Sky News analysis of NASA satellite data shows the effect of Russian attacks on Ukraine’s energy infrastructure and reveals how much the lights have gone out ????

— Sky News (@SkyNews) December 23, 2022