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Факти / Україна / Суспільство

У Києві припиняють рух трамваїв та тролейбусів через дефіцит електроенергії – Кличко

Валентина Чорна, редакторка стрічки
автобус
Фото: Pixabay

Через дефіцит електроенергії у Києві припиняють роботу трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

– Аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв. Загалом сьогодні на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Це – весь рухомий склад автобусів, що є в наших автопарках, – написав мер.

Також перевезення забезпечують і приватні перевізники – на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.

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Кличко наголосив на тому, що метро у Києві працює. Наразі відкриті 50 станцій із 52. Станції
Гідропарк і Дніпро тимчасово закриті.

Нагадаємо, що 20 грудня запрацювали станції метро Майдан Незалежності та Хрещатик.

Вони були зачинені від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну.

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