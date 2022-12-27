Градостроительная реформа приводит законодательство к европейской практике — юрист

Декабрь, 27 в 12:55

Принятый Верховной Радой проект закона 5655, которым предусмотрено реформирование отношений в сфере строительства и градостроительства, внедряет в Украине модель, работающая в странах Европы, и позволит существенно снизить коррупционные риски в этом секторе.

Такое мнение в блоге на Цензор.нет высказала руководительница практики строительства, защиты окружающей среды и устойчивого развития юридической компании ASTERS Анжелика Ливицкая.

— Законопроект, по своей сути, переводит Украину из советского режима, когда на каждый шаг нужно получить разрешение (которое и является источником коррупции), в режим — собственник/пользователь земельного участка сразу получает все условия и ограничения строительства, в том числе перечень всех возможных типов объектов, которые допускается строить на его участке. Такая модель применяется в странах Европы и позволяет значительно сократить сроки реализации проектов строительства, минимизирует коррупцию и дает возможность отследить долгосрочный публичный интерес по развитию и планированию территорий, — говорится в заметке.

Ливицкая также опровергает ряд замечаний критиков документа. В частности относительно мнения, что проект не проходил общественное обсуждение и необходимые экспертизы.

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Юрист отмечает, что сама была привлечена по меньшей мере к семи обсуждениям документа. Так же обсуждение проходило и в Европейской бизнес ассоциации, Конфедерации строителей Украины и в других экспертных кругах.

— Что касается прохождения необходимых экспертиз — они также были осуществлены. Ссылка на то, что законопроект изменился со времени его проведения экспертизы и до момента его окончательного принятия являются корректными. Но это происходит со всеми законопроектами, не так ли? Коллеги по юридическому цеху это подтвердят, — добавляет Ливицкая.

Юристка тоже не согласна с формулировкой, что законопроект ущемляет права архитекторов.

— Фактически архитекторы считают, что законопроект предусматривает, что договор на разработку проекта является одновременно авторским и будет давать застройщику право требовать от разработчика передать имущественные авторские права, как условие его найма. Зато законопроект дает возможность дополнительно автору передать свои имущественные права интеллектуальной собственности по договору другому лицу, — отмечает эксперт.

По ее словам, это связано с тем, что часто архитекторы требуют у застройщиков большие средства за согласование на пересмотр проекта.

Также Ливицкая отметила, что не соответствуют действительности и заявления органов местного самоуправления о ущемлении их прав.

— Что предлагает законопроект дополнительно относительно работы органов местного самоуправления? Что в случае, если в отношении объекта получено право на выполнение строительных работ, то ОМС инициирует проверку, которая осуществляется соответствующим органом градостроительного контроля, а при необходимости инициирует проверку в рамках государственного градостроительного надзора. Если объект не получает право на выполнение строительных работ — осуществляет проверку в отношении объекта строительства и даже может вынести решение о демонтаже (сносе) незаконного строительства, — пишет юрист, отмечая, что о сужении прав речь не идет.

Еще один обсуждаемый аспект – вопрос сохранения культурного наследия.

— Ситуация здесь пока патовая. С одной стороны ОМС очень плохо контролируют надлежащее использование культурного наследия (когда объекты культурного наследия были доведены до состояния же упало). С другой стороны, любые запросы застройщиков о получении согласований от органов культурного наследия как-то постоянно-системно теряются в тех же органах. Законопроектом предусмотрены определенные временные ограничения и определены процедурные вопросы взаимодействия органов культурного наследия. Это, надеюсь, их определенным образом организует, — написала Ливицкая.

Также, по ее словам, законопроектом предусмотрено увеличение уровня штрафов за нарушение градостроительного законодательства.

По мнению эксперта, причина безнаказанности застройщиков, которые реализуют проекты на самозахваченных участках – в том, что за это они получают символические штрафы в несколько десятков тысяч гривен.