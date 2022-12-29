Грудень, 29 в 7:30

2022 рік став для всієї України справжнім випробуванням. Війна принесла горе в дім кожного українця, а багатьом довелося тікати від російської навали в інші регіони або за кордон.

Ніхто не сумнівається, що випробування триватимуть й у 2023 році. Як для наших бійців на фронті, так і для кожного, хто живе і працює заради перемоги.

Факти ICTV поспілкувалися з експертами різних сфер і склали свої прогнози для України на 2023 рік.

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Прогнози охоплюють більшість сфер життя в Україні в стані війни – від ситуації на фронті і перспектив у ЗСУ до загального стану економіки і цін на продукти.

Чи здатні ЗСУ звільнити усі території наступного року? Скільки біженців вдасться повернути в Україну? Чи будуть в Україні “хвилі” мобілізації? Що буде з курсом долара? Чи штовхатимуть Київ на невигідні переговори? Про все це і багато іншого читайте у нашому матеріалі.