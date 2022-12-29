Декабрь, 29 в 19:07

Во время планирования контрнаступления на Юге украинские командиры с июля участвовали в военных играх совместно с американцами и британцами, а контрнаступление на Харьковщине в августе планировали с помощью 3D-карты – прорыв украинцев в Харьковской области шокировал РФ.

Об этом говорится в материале американской газеты The Washington Post под названием В сердцевине украинского контрнаступления, которое шокировало Путина и изменило войну.

Журналисты издания сделали реконструкцию контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях на основе интервью с более чем 35 лицами.

Сейчас смотрят

В конце августа командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский встретился в оперативной комнате на Востоке Украины со своими помощниками и ключевыми командирами бригад. Перед ними была напечатана на 3D-принтере карта местности оккупированной РФ части Харьковской области.

Каждый командир прошел по маршруту запланированного штурма своего подразделения среди воссозданных городов, холмов и рек, выполняя свою миссию и обсуждая координацию, непредсказуемые обстоятельства и худшие сценарии развития событий. Офицеры использовали лазерные указки для освещения проблемных мест.

– Это была кропотливая работа, – сказал Сырский.

Командующий Сухопутными войсками с весны рассматривал Харьковскую область и стратегические города Балаклея и Изюм как уязвимые точки для россиян. Он рассуждал, как совершить наступление, продвигаясь вглубь удерживаемой Россией территории из района севернее двух городов одним быстрым ударом. При этом чтобы россияне не смогли перегруппироваться.

Летом Генштаб поручил командирам разработать возможные операции, чтобы отвлечь российские силы от обороны Херсона. Сырский предложил наоборот пойти наступлением в Харьковской области, пока россияне ожидают наступления в Херсоне. Зеленский одобрил.

Оккупировав Изюм, Россия превратила город в опорный пункт и сосредоточила в нем и окрестных городах 24 батальонных тактических группы – около 18 тыс. военнослужащих с запасами оружия и боеприпасов.

Не в последнюю очередь благодаря разведданным США, Сырский увидел до августа, что количество батальонов в Изюме сократилось по меньшей мере наполовину, поскольку РФ опрокинула своих опытных бойцов в Херсон.

По расчетам Сырского, Украина не могла позволить себе потери, связанные с лобовыми атаками на населенные пункты, и многое зависело от прорыва в первый день. К августу у украинцев почти кончились боеприпасы советских образцов для артиллерии. Украина отвела некоторые из самых ценных западных систем вооружений подальше от горячих точек на восточном фронте.

По словам командиров, каждая атакующая бригада была вооружена по меньшей мере восемью гаубицами М777. В некоторых случаях гаубицы М777 прибывали в лагеря в ночь перед началом штурма. Также были привлечены дополнительные беспилотники.

Начальник управления ракетными войсками и артиллерии командования подготовки Командования Сухопутных войск Андрей Малиновский считал, что ВСУ может понадобиться более 100 тыс. боеприпасов, но за пять дней они использовали около 32 500.

По словам источников WP, разведка США помогла дозировать боеприпасы посредством точного наведения на цель. Однако американцы не были глубоко вовлечены в планирование харьковского наступления и узнали о нем относительно поздно.

Россияне, несмотря на попытки сохранить тайну, поняли, что украинцы что-то задумали. По мнению Сырского, благодаря российской бюрократии информация “ни до кого не дошла или ее не приняли во внимание”. В Пентагоне предполагают, что руководство РФ не до конца осознавало уязвимые места на харьковском фронте или видело приближение наступления, но не имело достаточного количества людей, чтобы его остановить.

Украинцы опрокинули понтонные мосты, надеясь обмануть россиян и заставить их ждать прямого штурма Изюма, а не продвижения вглубь территории примерно на 48 км к северо-западу.

6 сентября украинцы сразу атаковали все передовые позиции – и везде был прорыв. Продвижение было быстрым, россияне покидали позиции, поэтому украинцы зашли в Изюм даже раньше, чем планировали. Следующим вернулся под контроль Украины Лиман.

Прорыв в Харьковской области шокировал Москву и заставил Путина объявить частичную мобилизацию и ускорить планы аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Также Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим боевыми действиями РФ в Украине и стал получать более правдивую картину с поля боя.

Но украинцы добились успехов и в Херсонской области. В июле украинские командиры прибыли в Германию для участия в военных играх с британцами и американцами.

Тогда Украина рассматривала широкое контрнаступление по всему южному фронту, в частности выход к побережью на Запорожье, который разорвал бы “сухопутный мост”, соединяющий Россию с оккупированным Крымом.

Наконец, учитывая численность украинских войск и запасов боеприпасов, планировщики пришли к выводу, что украинцы исчерпают свою боевую мощь еще до достижения целей наступления. Совет партнеров был таким:

– Ребята, вы собираетесь откусить больше, чем сможете прожевать. Это не кончится хорошо.

Кроме риска истощения, запорожское наступление могло загнать украинские силы в ловушку. Украинцы прислушались к совету и провели более узкую кампанию, сосредоточившись на Херсоне.

Россия должна была вооружать и снабжать свои войска через три переправы: Антоновский мост, Антоновский железнодорожный мост и дамбу Новой Каховки с дорогой. Оба моста были обстреляны из HIMARS.

Командующий оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук рассказал, что украинцы даже провели пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов на дамбе Новой Каховки, сделав три отверстия в металле, чтобы увидеть, можно ли поднять воду в Днепре настолько, чтобы помешать российским переправам, но не затопить близлежащие села. Испытания были успешны, но этот шаг оставили крайним вариантом.

Ковальчук считал, что отступление россиян – это лишь вопрос времени, но для Киева оно двигалось недостаточно быстро и его заменили на Александра Тарнавского – заместителя Сырского во время Харьковской операции. Но о смене не было объявлено публично. Тарнавский сказал, что применил некоторые из принципов, которые он и Сырский использовали в Харькове, атакуя там, где россияне меньше всего ожидали.

Он выделил территорию между Николаевом и Херсоном – равнинные сельскохозяйственные угодья с небольшим количеством деревьев и бетонными оросительными каналами – как место для развертывания главного наступательного удара. Ответственность за этот участок фронта была возложена на командира 59 мотопехотной бригады полковника Вадима Сухаревского.

Его подчиненные прорвались через российскую линию фронта и сражались “за каждый метр”. Войска Сухаревского прибегали к “народному творчеству” на поле боя: например, модифицировали аккумуляторы в дронах DJI Mavic, чтобы коптеры могли летать дальше.

В ночь на 9 ноября бригада Сухаревского заняла село Зеленый Гай, поэтому Херсон стал доступен для артиллерии. Но россияне начали отступать за несколько дней до этого.