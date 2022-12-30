Декабрь, 30 в 15:23

Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.

Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут быть введены в случае чрезвычайного или военного положения.

Где продолжат действовать ограничения в 2023 году, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Комендантский час в Украине 2023

Киев и Киевская область — 23:00 – 05:00

Винница и Винницкая область — 00:00 – 05:00

Луцк и Луцкая область — 00:00 – 05:00

Днепр и Днепропетровская область 00:00 – 05:00

Житомир и Житомирская область 00:00 – 05:00

Ужгород и Закарпатская область – не будет

Запорожье и Запорожская область 23:00 – 05:00

Ивано-Франковск и область — с 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года комендантский час будет длиться с 00:00 до 05:00, а с 11 января комендантский час в регионе будет действовать с 23:00 до 05:00 .

а с 11 января комендантский час в регионе будет действовать . Кропивницкий и Кировоградская область 23:00 – 05:00

Львов и Львовская область 00:00 – 05:00

Николаев и Николаевская область 00:00 – 05:00

Одесса и Одесская область 23:00 – 05:00

Полтава и Полтавская область 23:00 – 05:00

Ровно и Ровненская область — 00:00 – 05:00

Сумы и Сумская область — 23:00 – 04:00

Тернополь и Тернопольская область 23:00 – 05:00

Харьков и Харьковская область 23:00 – 05:00

Херсон и Херсонская область 19:00 – 06:30

Хмельницкий и область 00:00 – 05:00

Черкассы и Черкасская область 23:00 – 05:00

Черновцы и Черновицкая область — 00:00 – 05:00

Чернигов и Черниговская область 23:00 – 04:00

Донецк и Донецкая область 21:00 – 05:00

Луганск и Луганская область 21:00 – 05:00

Общественный транспорт во время комендантского часа в городах и населенных пунктах не будет работать.

В то же время станции метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Роге будут оставаться доступными для укрытия в круглосуточном режиме. Граждан призывают оставаться дома.

Чтобы передвигаться в регионах при крайней необходимости во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.