Декабрь, 30 в 22:32

Несмотря на сложную ситуацию с энергосистемой, все больше украинских городов возвращаются к плановым графикам отключения света, в частности, в Киеве и Днепре.

Если же не будет новых атак, тогда украинцы проведут Новый год со светом, отмечает министр энергетики Герман Галущенко.

Сейчас облэнерго Харьковской, Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской, Кировоградской, Сумской, Николаевской и Черновицкой областей дают возможность узнать графики отключений.

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График отключения света в Киеве

Узнать актуальный график отключения света в Киеве можно по ссылке на сайте Yasno или ДТЭК Киевские электросети. На онлайн-ресурсах нужно ввести точный адрес, выбрать из выпадающего списка дом и просмотреть расписание.

Если долгое время в доме нет света и вы не нашли информации об отключении и сроках восстановления электроснабжения, свой адрес в графике стабилизационных отключений или график не совпадает с фактическими отключениями, тогда можно оставить заявку. Специалисты обязательно просмотрят ее и разберутся, в чем причина.

Львовская область

Во Львовской области график подачи электроэнергии разработан для трех групп потребителей. После последних атак энергетикам пришлось скорректировать перечень групп, то есть они могли измениться.

В компании Львовоблэнерго отмечают, что электричество будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (всего восемь часов).

В другие часы суток следует быть готовыми к отключению света. Если же ситуация станет лучше, тогда энергетики смогут подать электроэнергию на более длительный период.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из очередей меняется еженедельно. Посмотреть свою очередь можно в онлайн-форме по ссылке.

Там нужно выбрать свой город или село, адрес, точный номер дома. Актуальный график появится ниже, чем выпадающий список.

Винницкая область

Винницаоблэнерго придерживается стабилизационных графиков отключений. Потребители распределены на три очереди, время обесточивания составляет четыре часа.

Узнать свою очередь в рамках графиков обесточивания можно по ссылке.

Днепропетровская область

Энергокомпания ДТЭК Днепровские электросети придерживается графиков, введенных 21 декабря. Ознакомиться с новым графиком можно по этой ссылке.

Как в Одесской области, графики разделены по трем категориям:

Белый цвет : свет есть и в это время его наличие гарантировано.

: свет есть и в это время его наличие гарантировано. Серый цвет : в это время гарантированно не будет света.

: в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Черниговская область

В Черниговском регионе облэнерго придерживается плановых отключений света в формате “три через шесть”.

Регион разделен на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый. Узнать принадлежность своего адреса к той или иной группе можно по этой ссылке.

Полтавская область

На Полтавщине облэнерго придерживается стабилизационных отключений света. Ознакомиться с графиками можно по этой ссылке. Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области балансирует между четырьмя очередями, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона. Узнать адрес в графике почасовых отключений света можно по ссылке.