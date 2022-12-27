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Факты / Україна / Общество

Министр энергетики сообщил, будут ли выключать свет на Новый год

Валентина Чорна, редактор ленты
новорічна ялинка в Києві
Фото: УНИАН

Украинцы смогут отпраздновать Новый год без отключения электроэнергии, если российские оккупанты не нанесут новых ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, сейчас специалисты пытаются уменьшить дефицит в системе и увеличивают производство электроэнергии.

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– Вся энергетическая отрасль сегодня работает 24/7. Результаты этой работы можно увидеть ежечасно, — подчеркнул он.

Впрочем, в случае новых обстрелов энергетической инфраструктуры ситуация может усугубиться.

– Есть такое ощущение, что россияне не отказались от того, чтобы дальше обстреливать нашу энергосистему. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год – это одна из таких дат, когда они попытаются максимально нанести вред, – отметил Галущенко.

Отметим, что по состоянию на 26 декабря в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит.

Все области получили лимиты потребления, поскольку в системе передачи электроэнергии остаются ограничения из-за повреждений магистральных сетей в результате российских атак. Ремонт работы продолжаются.

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