Грудень, 30 в 22:32

Попри складну ситуацію з енергосистемою, все більше українських міст повертаються до планових графіків відключення світла, зокрема, у Києві та Дніпрі.

Якщо ж не буде нових атак, тоді українці проведуть Новий рік зі світлом, зазначає міністр енергетики Герман Галущенко.

Наразі обленерго Харківської, Львівської, Вінницької, Дніпропетровської, Чернігівської, Полтавської, Хмельницької, Волинської, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської, Миколаївської та Чернівецької областей дають можливість дізнатися графіки відключень.

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Графік відключення світла у Києві

Дізнатися актуальний графік відключення світла у Києві можна за посиланням на сайті Yasno або ДТЕК Київські електромережі. На онлайн-ресурсах потрібно ввести точну адресу, вибрати з випадаючого списку будинок та переглянути розклад.

Якщо довгий час у будинку немає світла і ви не знайшли інформації щодо відключення та термінів відновлення електропостачання, свою адресу в графіку стабілізаційних відключень або графік не співпадає з фактичними відключеннями, тоді можна залишити заявку. Фахівці обов’язково переглянуть її та розберуться, в чому причина.

Львівська область

У Львівській області графік подачі електроенергії розроблений для трьох груп споживачів. Після останніх атак енергетикам довелося скоригувати перелік груп, тобто вони могли змінитися.

У компанії Львівобленерго зазначають, що електрика подаватиметься двічі на добу по чотири години (загалом вісім годин).

В інші години доби слід бути готовими до відключення світла. Якщо ж ситуація стане кращою, тоді енергетики зможуть подати електроенергію на довший період.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з черг змінюється щотижня. Переглянути свою чергу можна в онлайн-формі за посиланням.

Там потрібно обрати своє місто чи село, адресу, точний номер будинку. Актуальний графік з’явиться нижче, ніж список, що випадає.

Вінницька область

Вінницяобленерго дотримується стабілізаційних графіків вимкнень. Споживачі розподілені на три черги, час знеструмлення становить чотири години. Дізнатись свою чергу в рамках графіків знеструмлень можна за посиланням.

Дніпропетровська область

Енергокомпанія ДТЕК Дніпровські електромережі дотримується графіків, запроваджених 21 грудня. Ознайомитись з новим графіком можна за цим посиланням.

Як у Києві та Одеській області, графіки розділені за трьома категоріями:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Чернігівська область

У Чернігівському регіоні обленерго дотримується планових вимкнень світла у форматі “три через шість”.

Регіон поділений на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений. Дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи можна за цим посиланням.

Полтавська область

На Полтавщині обленерго дотримується стабілізаційних вимкнень світла. Ознайомитися з графіками можна за цим посиланням.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області балансує між чотирма чергами, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону. Дізнатись адресу в графіку погодинних відключень світла можна за посиланням.