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Факти / Україна / Суспільство

Аварійних відключень не було: РФ не вдалося залишити українців без світла на Новий рік

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Свет, світло, освещение
Фото: Pexels

Попри масовану атаку ракетами, а потім іранськими дронами, Росії не вдалося лишити українців без світла на Новий рік – аварійні відключення електроенергії ні 31 грудня, ні 1 січня не застосовувалися, повідомляє Укренерго.

Остання доба була складною для енергетиків, проте вони зробили все можливе, щоб новорічне свято було зі світлом без обмежень.

– Після 11-ї масованої ракетної атаки 31 грудня, не досягнувши своєї глобальної цілі – залишити українців на Новий рік без електроенергії, ворог майже одразу завдав наступного удару. У новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13-ї масованої атаки дронами. Протиповітряна оборона Повітряних сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, загалом знищила 45 ударних БПЛА, – наголошують в енергокомпанії.

Станом на 11:00 додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано “завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості”.

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Водночас енергетики звертаються до українців з проханням надалі ощадливо споживати електроенергію.

Сили протиповітряної оборони в ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року знищили 45 ударних дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.

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