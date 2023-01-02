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Факты / Україна / Общество

Сегодня в Киевской области будет громко: будут работать саперы

Марта Бондаренко, редактор ленты
Сегодня в Киевской области будет громко: будут работать саперы
Фото: ГСЧС

Жителей двух общин в Киевской области предупреждают о возможных звуках взрывов — будут работать саперы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

В частности, с 14:00 до 16:00 в Бучанском районе саперы ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы.

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Также в течение дня в Вышгородском районе будет проходить обучение для саперов.

— В этой связи в некоторых общинах области возможно слышать звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и в случае воздушной тревоги немедленно переходите в укрытия, подчеркнули в ОВА.

Ранее сообщалось об учениях саперов в Вышгороде.

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