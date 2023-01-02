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Факти / Україна / Суспільство

Сьогодні на Київщині буде гучно: працюватимуть сапери

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Сьогодні на Київщині буде гучно: працюватимуть сапери
Фото: ДСНС

Жителів двох громад на Київщині попереджають про можливі звуки вибухів – адже працюватимуть сапери.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Зокрема з 14:00 до 16:00 у Бучанському районі сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

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Також протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів.

– У зв’язку з цим у деяких громадах області можна почути звуки вибухів. Зберігайте спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів, – наголосили в ОВА.

Раніше повідомлялося про навчання саперів у Вишгороді.

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