Сьогодні на Київщині буде гучно: працюватимуть сапери
Фото: ДСНС
Жителів двох громад на Київщині попереджають про можливі звуки вибухів – адже працюватимуть сапери.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
Зокрема з 14:00 до 16:00 у Бучанському районі сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.
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Також протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів.
– У зв’язку з цим у деяких громадах області можна почути звуки вибухів. Зберігайте спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів, – наголосили в ОВА.
Раніше повідомлялося про навчання саперів у Вишгороді.