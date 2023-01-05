Январь, 05 в 19:44

Военный рапорт – это документ, благодаря которому военный может брать отпуск или переводиться в другую воинскую часть. Проще говоря, если вам что-то нужно от своего командования, чаще всего вам придется составлять рапорт. Однако при заполнении рапорта у многих военнообязанных возникает множество вопросов.

Ведь при составлении нужно квалифицированно обосновать свои требования или просьбы. Как написать рапорт на отпуск ВСУ – читайте в материале.

Во время войны перечень оснований для того, чтобы выдавали отпуска военным, существенно сократили. Однако, в любом случае, всегда можно составить рапорт на отпуск по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья.

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В первом случае основаниями могут быть тяжелая болезнь жены или мужа, матери или отца, брак военнослужащего или похороны кого-либо из родственников.

Военный юрист Лилия Калашникова отмечает, что недавно Верховная Рада уже приняла законопроект №8081, согласно которому военнослужащие без уважительной причины могут брать отпуска (будет считаться основным ежегодным) на 10 дней с сохранением заработной платы.

Отпуск будут предоставлять с 2023 года по решению командира. Кроме этих 10 дней будут давать время на то, чтобы доехать домой (+1-3 дня). Но для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно тоже писать рапорт.

Как написать рапорт на отпуск

По словам эксперта, единых и определенных законодательством требований нет. Чтобы ваш рапорт приняли и дали положительный ответ по нему, следует придерживаться нескольких основных пунктов:

Шапка документа (кому и от кого). Не лишним будет указать ваш адрес регистрации и номер телефона. Кратко опишите суть со ссылкой на действующее законодательство (нормативно-правовые акты). К примеру, что хотите взять отпуск по семейным обстоятельствам, согласно законопроекту №8081. Дата и подпись.

Пример рапорта: