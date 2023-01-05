Січень, 05 в 19:44

Військовий рапорт – це документ, завдяки якому військовий може брати відпустки або переводитися в іншу військову частину. Простіше кажучи, якщо вам щось потрібно від свого командування, найчастіше вам доведеться складати рапорт.

Однак при заповненні рапорту в багатьох військовозобов’язаних виникає безліч питань. Адже під час складання потрібно кваліфіковано обґрунтувати свої вимоги або прохання. Як написати рапорт на відпустку ЗСУ – читайте в матеріалі.

Під час війни перелік підстав для того, щоб видавали відпустки військовим, суттєво скоротили. Однак, у будь-якому випадку, завжди можна скласти рапорт на відпустку за сімейними обставинам або за станом здоров’я.

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У першому випадку підставами можуть бути тяжка хвороба дружини чи чоловіка, матері або батька, шлюб військовослужбовця або похорон когось із родичів.

Військовий юрист Лілія Калашникова зазначає, що нещодавно Верховна Рада вже ухвалила законопроєкт №8081, згідно з яким військовослужбовці без поважної причини можуть брати відпустки (буде рахуватися, як основна щорічна) на 10 днів зі збереженням заробітної плати.

Відпустку будуть надавати з 2023 року за рішенням командира. Крім цих 10 днів, будуть давати час на те, щоб доїхати додому (+1-3 дні). Та для того, щоб скористатися цією можливістю, потрібно теж писати рапорт.

Як написати рапорт на відпустку

За словами експерта, єдиних і точно визначених законодавством вимог немає. Щоб ваш рапорт прийняли і дали позитивну відповідь по ньому, варто дотримуватися кількох основних пунктів:

Шапка документа (кому і від кого). Не зайвим буде вказати вашу адресу реєстрації та номер телефону. Коротко опишіть суть із посиланням на чинне законодавство (нормативно-правові акти). Наприклад, що хочете взяти відпустку за сімейними обставинами, згідно із законопроєктом №8081. Дата та підпис.

Приклад рапорту: