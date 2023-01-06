Січень, 06 в 18:33

Українці, які досягли призовного віку та зараз перебувають за кордоном, зобов’язані ставати на військовий облік у дипломатичних установах.

Про це йдеться в ухваленому урядом 30 грудня Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Факти ICTV дізнавалися, хто з військовозобовʼязаних повинен стати на військовий облік за кордоном.

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Юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначає, що вагомих змін у новій постанові Кабміну немає, адже й до цього дипломатичні представництва України вели певний облік українців та сприяли, у разі потреби, поверненню призовників додому.

– Тут потрібно звернути увагу, що на військовому обліку стоять та обліковуються виключно ті українці, які віднесені до тимчасового консульського обліку. Ті, які мають постійний консульський облік (особи, які виїхали на постійне місце проживання), зняті з військового обліку в Україні. Це відбулося ще у той час, коли вони покидали Україну, – зазначає юрист.

Тимчасовий консульський облік — реєстрація інформації про місце перебування за межами України громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном.

Громадяни України приймаються на тимчасовий консульський облік строком на один рік.

Зазначений строк може бути збільшений відповідно до строку дії дозволу іноземної держави на проживання, виданого особі, яка приймається на консульський облік, але не може перевищувати п’яти років.

– Потрібен тимчасовий консульський облік для того, щоб отримувати захист від дипломатичної установи за кордоном та мати можливість брати участь у голосуванні за кордоном. Тобто лише ті особи, які стоять на тимчасовому чи постійному консульському обліку, мають право брати участь у виборах, – додає експерт.

Згідно з постановою Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, на закордонні дипломатичні установи України покладено низку нових обов’язків, а також надано нові повноваження у питанні взяття на військовий облік осіб, які перебувають за кордоном.

Зараз українські посольства та консульства в іноземних державах повинні вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

– Громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, мають інформувати про його початок в Україні, – каже Кравець.

Крім того, консульські установи повинні повідомляти у семиденний строк із дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем перебування таких громадян на військовому обліку.

Хто з чоловіків повинен стати на військовий облік за кордоном

Оскільки українські посольства та консульства за кордоном будуть вести військовий облік на основі даних тимчасового консульського обліку, то військовозобовʼязані чоловіки повинні перебувати на цьому обліку.

– На тимчасовий консульський облік мають стати і чоловіки, і жінки, тобто усі громадяни України. Щодо військового обліку, то це стосується лише призовників, військовозобов’язаних та резервістів, – каже Кравець.

Постановою визначається, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні бути на військовому обліку незалежно від місця перебування. Відповідно, лише ці категорії чоловіків повинні стати на військовий облік за кордоном.

У випадку, якщо громадянин України перебуває за кордоном не більш як три місяці, він може не ставати на військовий облік за кордоном.

– Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон на строк до трьох місяців, з військового обліку не знімаються, — йдеться у документі.

Якщо особа виїжджає на строк більш як три місяці то вона має стати на військовий облік за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.