Січень, 06 в 12:15

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники можуть готувати теракти у храмах на Різдво.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона закликала українців, які перебувають під окупацією, бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць скупчення людей.

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– Звертаюсь до українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях. Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць із великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ, – наголосила Ірина Верещук.

За даними двох джерел розвідувальної спільноти InformNapalm, є висока ймовірність того, що декілька православних храмів окупованого Донецька та інших населених пунктів можуть бути заміновані та підірвані під час святкової ранкової служби 7 січня.

Це потрібно для пропагандистських сюжетів на російському телебаченні, що у підсумку стане приводом для проведення нової хвилі мобілізації.

Про можливу підготовку проведення терактів у храмах InformNapalm повідомили 4 та 5 січня, але експерти намагались зібрати додаткові дані.

– Вважаємо, що публічна заява Путіна щодо намірів оголосити “режим припинення вогню” може бути непрямим свідченням інформаційної підготовки до вказаного терористичного акту в дусі вже звичних для РФ операцій “під чужим прапором” (з метою звинуватити інших, – Ред.), – наголошують в InformNapalm.

Як вказує одне з джерел, на місцях підриву храмів у сюжетах для пропаганди рашисти планують показати уламки ракет системи HIMARS, які привезуть з інших місць вибухів.

– Наразі ми не маємо даних про конкретні місця замінування, тому закликаємо всіх мирних мешканців окупованих територій утриматись від відвідування храмів, щоб не стати жертвою російської кривавої провокації. Святкуйте Різдво вдома з рідними і оминайте місця скупчення людей, – закликали розслідувачі InformNapalm.

Заява президента РФ Володимира Путіна про 36-годинне припинення вогню на Різдво є інформаційною операцією проти репутації України. Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.