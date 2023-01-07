В Мелитополе и Приазовском россияне остановили трансляцию украинских телеканалов

Январь, 07 в 18:23

На временно оккупированных территориях, в Мелитополе и Приазовском Запорожской области захватчики РФ остановили трансляцию всех украинских телеканалов.

В этих населенных пунктах транслируется только российское телевидение, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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По данным Генштаба, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 21 району сосредоточения врага, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

В то же время украинские ракетчики и артиллеристы ударили по четырем районам сосредоточения живой силы и двум складам боеприпасов врага.