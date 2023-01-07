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Факти / Україна / Суспільство

У Мелітополі та Приазовському росіяни зупинили трансляцію українських телеканалів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
російське телебачення
Фото: Depositphotos

На тимчасово окупованих територіях, у Мелітополі та Приазовському Запорізької області загарбники РФ зупинили трансляцію всіх українських телеканалів.

У цих населених пунктах транслюється тільки російське телебачення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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За даними Генштабу, авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ.

Водночас українські ракетники та артилеристи вдарили по чотирьох районах зосередження живої сили та двох складах боєприпасів ворога.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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