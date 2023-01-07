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Факты / Україна / Общество

Сопротивление поздравляет с Рождеством: в Мариуполе на площади Свободы исчез российский флаг

Юля Захарченко, редактор ленты
Сопротивление поздравляет с Рождеством: в Мариуполе на площади Свободы исчез российский флаг
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Мариуполе с главной площади Свободы исчез флаг Российской Федерации. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, который опубликовал соответствующую фотографию.

— И к хорошим новостям. В Мариуполе удалили российскую тряпку на главной площади Свободы. Опять, — отмечает он.

Советник мэра предположил, что это мариупольское сопротивление поздравило Украину с Рождеством, отметив, что у российских захватчиков в городе “что-то с лицом”.

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Стоит отметить, что российская армия начала усиливать противовоздушную оборону вокруг Мариуполя из-за страха перед украинскими защитниками. В частности, оккупанты перебрасывают в город зенитные ракетные комплексы.

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