Сопротивление поздравляет с Рождеством: в Мариуполе на площади Свободы исчез российский флаг
Фото: Depositphotos
Во временно оккупированном Мариуполе с главной площади Свободы исчез флаг Российской Федерации. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, который опубликовал соответствующую фотографию.
— И к хорошим новостям. В Мариуполе удалили российскую тряпку на главной площади Свободы. Опять, — отмечает он.
Советник мэра предположил, что это мариупольское сопротивление поздравило Украину с Рождеством, отметив, что у российских захватчиков в городе “что-то с лицом”.
Сейчас смотрят
Стоит отметить, что российская армия начала усиливать противовоздушную оборону вокруг Мариуполя из-за страха перед украинскими защитниками. В частности, оккупанты перебрасывают в город зенитные ракетные комплексы.