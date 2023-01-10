Я был в гостинице, услышал обстрелы и надел бронежилет, каску. Как волонтер из Польши стал пожарным в Харькове

Январь, 10 в 20:40

Ежи просит не говорить, сколько ему лет, и не спрашивать о семье, всегда улыбается и часто шутит. Его любимое — о “невольном труде” на украинских спасателей. Еще в начале лета, говорит, приехал из Познани в Харьков на три дня, а остался по сей день: эвакуирует людей из-под обстрелов, помогает спасателям разбирать завалы, тушить пожары. При том, что его миссия в Украине была только доставить гуманитарную помощь. Он сменил комфортный офис в Познани и живет в пожарной части Харькова, потому что, говорит, увидел в Украине мужественных и сильных людей и захотел к ним присоединиться.

В архиве Ежи немало видео и фото из разрушенных русскими войсками украинских городов и сел. Вместе с харьковскими волонтерами эвакуировал людей из Купянска, Ковшаровки, оккупанты беспощадно накрывают огнем освобожденные населенные пункты. Он видел безутешную женщину, которая плакала на груди волонтера – ее сына убили во время обстрелов. Когда вывозят лежачую старушку, она все время спрашивает: Куда вы меня везете?

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В его видеоархивах – женщины с детьми, развалины вместо жилых домов, боль и отчаяние. Ежи говорит – документирует все, чтобы мир видел, что наделала Россия в Украине. Вспоминает, когда на Украину полетели первые российские бомбы, Польша была шокирована.

– Эта война и то, что произошло в первые дни этой войны, было шоком для всех. Я думаю, что это шок для Украины, украинцев, а также шок для поляков. В начале это была война, которую мы в Польше смотрели только по телевизору. Конечно, это произвело впечатление, но я помню свой опыт, опыт того, что это действительно происходило, когда я увидел поезда, полные женщин и детей, на вокзале в Познани. Это меня очень поразило, это словами не передать, – говорит координатор гуманитарной помощи для Украины Ежи Юрчинский.

Ежи Юрчинский — координатор гуманитарной помощи для Украины польского фонда Siepomaga.pl. Организация доставляет в Украину медицинское оборудование, продукты питания, оплачивает благотворительные обеды. Ежи решил поехать в Украину – доставить гуманитарный груз.

– Эти образы войны произвели на всех огромное впечатление, ужасали и пугают поляков и всю Европу, но если вы хотите эффективно помогать – так я подумал – вы должны быть здесь, вы не можете помочь Украине из офиса. Когда я приехал в Харьков и в первую ночь услышал обстрелы, взрывы, это было ужасно. Я был в отеле, я надел бронежилет и каску, я не знал, что происходит, – рассказывает спасатель.

Я был в гостинице, услышал обстрелы и надел бронежилет, каску. Как волонтер из Польши стал пожарным в Харькове / 3 фотографии

Ежи профессиональный спелеолог, исследует пещеры, потому знает, что такое риск. В начале лета Харьков обстреливали каждый день, тревоги не стихали, несмотря на это мужчина решил остаться.

– Год назад я бы не подумал, что буду в Украине, что буду жить в пожарной части Харькова. Я никогда не думал, что пойду тушить пожар или буду работать пожарным. Я никогда не был пожарным, я не пожарный, я – спелеолог, то есть подземный альпинист. Это безумие – зачем человеку лезть в пещеру, под землю? Это ненормально, рискованно, смерть подстерегает! Это немного похоже на работу пожарного, – говорит он.

Знакомый бизнесмен сконтактировал его с харьковскими спасателями. Роман Качанов вспоминает, как впервые встретил Ежи с чемоданами, поляк сразу заметил, что поживет день-два и уедет. Роман — начальник пожарной части в Харькове, хорошо знает английский, поэтому иностранцев, которые хотят узнать о работе ГСЧС в условиях войны, координируют с ним.

— Я говорю: “Давай, я помогу с вещами, у меня поживешь!” И мне сразу приходит звонок, что мы выезжаем на пожар, говорю: “Ну что, поехали?” Он: “Поехали!” – сообщает начальник пожарно-спасательной части ГСЧС Украины в Харьковской области Роман Качанов.

В тот день Ежи собственными глазами увидел настоящее лицо России – ракетные обстрелы, разрушенные дома, город пылал, были погибшие, именно в этот момент ему позвонили коллеги из Польши и попросили включить видеоконференцию.

– Это было ужасно, там гибли люди. Я стал ходить с телефоном и рассказывать им, что здесь происходит. Они были в ужасе. Со мной был командир пожарной части, и президент моего фонда спросил его: “Что вам нужно?” Он сказал – нам нужны машины для пожарной части. А через два часа мне позвонили из Польши, сказали – мы покупаем, но не одну, а две машины для спасателей Харькова. Они сейчас здесь, каждый день едут, спасают людей, – говорит Ежи.

С тех пор мужчина стал жить в пожарной части, харьковские спасатели отдали ему конференц-зал. Здесь есть чайник, рабочий стол с компьютером, рядом двухэтажная кровать.

– Я оставил комфортный офис в Познани на 13-м этаже небоскреба, чтобы здесь работать, жить и спать здесь. Я сам убираю, чтобы было чисто. Сначала спал наверху, но потом подумал, что если будет ночная тревога, могу упасть с постели. Так что я переехал вниз, потому что когда срабатывает тревога, у нас есть одна-полторы минуты, чтобы одеться, – делится он.

На входе в комнату, где живет Ежи, висит спасательный костюм, он немного грязный, Ежи объясняет – поработал в нем не на одном пожаре.

– Летом с пожарными я ездил на все пожары, чтобы снять, задокументировать эти события, чтобы об этом узнал мир. Не все спасатели в Харькове знали, что я не пожарный. Я в спецодежде, имею каску, но я не профессиональный пожарный. Были случаи, когда некоторые командиры ГСЧС кричали: “Чего вы снимаете? Пойдите, пожалуйста, посмотрите, нет ли пожара!” Тогда я кидал камеру и шел проверять. Итак… Без всякой подготовки я стал пожарным – практикующим пожарным, – говорит Ежи.

А еще разбирал завалы – опыт спелеолога пригодился, работал на разрушенных обстрелами многоэтажках вместе с ГСЧСовцами-альпинистами. Рядом с костюмом спасателя – броник с наклейкой Poland helps и еще одной, почетной, от харьковских ГСЧСовцев – за нее, говорит Ежи, пришлось тяжело поработать.

– Мне пришлось работать два месяца летом, чтобы получить такую отметку зимой! Но для меня честь носить эту наклейку и работать с ними. Вместе с пожарными-альпинистами из Харькова работал, среди прочих, на Северной Салтовке. Это была экстремальная работа. То, что я здесь увидел, работа этих ребят и их тихая преданность – это нечто удивительное, — говорит он.

– Такого альпинистского опыта у пожарных нет нигде — ни в Польше, ни в Европе. То, что они делали – и я делал вместе с ними, чем я очень горжусь – было экстремальными задачами. Ночью упали ракеты, а утром пришли альпинисты и приступили к работе. Я горжусь тем, что могу быть здесь с ними, служить и работать с ними и таким образом вносить свой вклад в победу, – говорит Ежи.

Он называет Харьков вторым домом, нашел здесь немало друзей и на днях повезет харьковских ГСЧСовцев к себе в гости. Познакомит с тамошними спасателями, журналистами, чтобы рассказать миру о Харькове – городе-герое, и его удивительных людях.

— Это для Украины очень важно — чем больше иностранцев, чем больше украинцев сюда приедут, сами воочию это увидят, задокументируют, покажут своим друзьям, тем больше российская пропаганда будет терять свою силу, — говорит Качанов.

Домой повезет подарки – картины, флаг, подписанный украинскими танкистами. А из Польши будет гнать в Украину броневик для волонтеров, чтобы вывозить людей не только из Харьковской области, но и из Бахмута и Херсона. Он говорит, Украина навсегда будет вместе с Польшей в этой войне – войне цивилизации против варваров.

– Братство Польши и Украины было фактом на протяжении веков. Но нас разорвали и начали пропаганду, что поляк и украинец больше никогда не будут братьями. Эта война все это изменила и подтвердила. Я думаю, что сейчас мы вместе пишем новую историю Польши и Украины. Теперь больше никогда не разделимся, – говорит Ежи.

Фото: архив Ежи Юрчинского