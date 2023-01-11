“Дискриминационные” отключения света. НКРЭКУ оштрафует облэнерго в трех регионах

Январь, 11 в 18:45

Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), получила тысячи жалоб на несправедливое отключение электроэнергии в разных частях страны и планирует оштрафовать облэнерго в трех регионах.

– В настоящее время проработано уже 500 жалоб и завершились проверки в трех компаниях – Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго и Винницаоблэнерго. Во время проверки установлены нарушения во всех трех компаниях, – сообщила в эксклюзивном комментарии член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Она уточнила, что облэнерго допускали нарушения своевременности информирования граждан о перерывах – то есть публиковавшиеся графики не всегда были достоверны и своевременны.

– Также установлена ненадлежащая работа колцентров. Также подтверждено, что к некоторым потребителям графики применялись ненадлежащим образом: были перерывы больше или была дискриминация относительно отключения тех или иных потребителей, – пояснила Бабий.

Облэнерго, в свою очередь, объясняют нарушения сложными условиями работы – были постоянные разрушения сети и бомбардировки.

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– Их персонал часто находился в укрытиях, они не работали в это вовремя. Сейчас они дают объяснение, что работу налаживают, и то, что мы видим с их сайтов, они начали налаживать работу, – объяснила член НКРЭКУ Ольга Бабий.

За выявленные нарушения на все три облэнерго наложат штрафные санкции. Их размер – от 85 тыс. грн до 1 млн 700 тыс. грн.

Также персональные санкции ждут руководителей компаний, размер штрафа может достигать 85 тыс. грн.

НКРЭКУ, в свою очередь, продолжает проверки, уже в конце этой недели обнародуют результаты по Киевской области и столице, от жителей которой получили больше всего жалоб.