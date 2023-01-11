Январь, 11 в 13:47

Самым громким событием 2022 года, а возможно, и всего XXI века стала, полномасштабная война в Украине. Несмотря на эту трагедию, нашему государству удалось достичь много побед, прежде всего, в военной сфере.

Однако сегодня мы вспоминаем о достижениях в сфере украинского образования за 2022 год.

Вызов года

Через войну под угрозой оказался образовательный процесс, но Министерство образования и науки Украины вместе с другими ведомствами, педагогами, партнерскими организациями и волонтерами не только достойно завершили прошлый учебный год, но и организовали обучение в новом году офлайн (там, где позволяла ситуация безопасности).

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Из-за отсутствия возможности провести ВНО в привычном формате, в эту номинацию также попали вынужденное решение о проведении Национального мультипредметного теста (НМТ).

Еще одним глобальным вызовом стало обеспечение психологической помощи детям. По данным Министерства здравоохранения, более 15 млн украинцев в результате войны будут нуждаться в такой помощи.

Именно для преодоления этого вызова была создана Экосистема психологической помощи в сфере образования с участием ведущих украинских и международных специалистов из Израиля, США, Всемирной организации здравоохранения и тому подобное.

Проект года

За войну свыше 10 млн украинцев вынужденно переехали в другие регионы Украины, еще более 6 млн – временно выехали за границу. Взрослые потеряли работу, а дети – возможность нормально учиться.

На эти вызовы оперативно отреагировало государство, запустив следующие проекты, которые заслуженно вошли в эту номинацию:

Национальный кадровый Резерв, миссия которого запустить в Украине эффективный социальный лифт, который с помощью искусственного интеллекта, будет помогать украинцам найти работу или открыть собственное дело.

Сеть Украинских Образовательных Хабов, реализует концепцию Обучения в Течение Жизни (Life Long Learning) с целью обеспечения обучения ВПЛ и украинцев трудоспособного возраста, которые выехали за границу, актуальным профессиям, а также обеспечение обучения детей и подростков по украинской государственной программой не только в Украине, но и в 14 странах мира.

Помощь года

В первые месяцы войны большое количество детей вынужденно покинули свои дома. Острый вопрос встал перед тысячами учеников и их родителями: как обеспечить образовательный процесс и завершить учебный год?

Ведущие украинские дистанционные школы Оптима и Атмосферная Школа оперативно предоставили бесплатную возможность маленьким украинцам учиться по украинской государственной программой, что позволило ученикам вовремя завершить 2021/2022 учебный год.

Возможность года

Не секрет, что английский язык позволяет общаться со всем миром. Особенно это актуально сегодня, когда наша страна стремительно интегрируется в международное сообщество.

Именно поэтому украинцы активно изучали иностранный в 2022 году. Национальная книга рекордов признала всеукраинский проект обучения английскому языку Lingva.Skills самым массовым образовательным онлайн проектом Украины. На платформе проекта украинцы уже выполнили более 180 млн упражнений.

Цифровизация года

Весь мир способствовал нормальному обучению украинских школьников в условиях войны. За 2022 год Украина получила большое количество ноутбуков и планшетов для учащихся и педагогов:

от Google и ЮНЕСКО — 46 103 шт;

от Hewlett-Packard — 16 704 шт;

от Правительства Республики Корея — 6 000 шт;

от ЮНИСЕФ — 5 050 шт;

от Save the children — 2 000 шт.

Перспектива года

Несмотря на войну, необходимо думать о будущем поколении украинцев, которое будет развивать нашу страну через 10-20 лет. Для этого нужно готовить украинских учеников к взрослой жизни.

С этой целью более 10 тыс. молодых украинцев, которые сейчас находятся в Украине и в 14 странах мира, посещают уроки Навыки для успешной жизни.

Еще один проект, который попал к этой номинации – Национальная Школа Управленцев, миссия которого – формирование кадрового резерва и системное повышение квалификации руководителей учебных заведений от детских садов до университетов с участием ведущих украинских и международных экспертов.

Награда года

Сфера высшего образования Украины отмечена премией EAIE-2022 в категории Видение и лидерство от Европейской ассоциации международного образования.

Рекорд года

В эту номинацию попали два образовательных проекта, которые в 2022 году вошли в национальную Книгу рекордов:

Самый массовый урок в Украине под названием Возвращаюсь к учебе прошел в прямом эфире Единого Телевизионного Марафона 1 сентября с участием Первой Леди Украины Елены Зеленской, Министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета и украинских звезд: Тины Кароль, Тараса Тополи, Александра Педана и Евгения Клопотенка.

прошел в прямом эфире Единого Телевизионного Марафона 1 сентября с участием Первой Леди Украины Елены Зеленской, Министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета и украинских звезд: Тины Кароль, Тараса Тополи, Александра Педана и Евгения Клопотенка. Флешмоб Спільно дбай, который состоялся 10 октября по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской специально ко Всемирному дню психического здоровья, объединил 5 244 детей из разных уголков Украины.

Традиция года

Уже второй год подряд успешно вводится в школах Всеукраинский проект по профориентации и построению карьеры Выбери профессию своей мечты.

Сейчас более 100 тыс. учеников 7-11 классов уже прошли профориентационное тестирование, которое определяет способности подростков к профессиям, а также создали собственное Интерактивное Резюме.

Всего охват этого проекта составил более 2 млн человек. На основе таких результатов Министерством образования и науки Украины было принято решение, что начиная с текущего учебного года, в дополнение к свидетельству о получении полного общего среднего образования будут вписывать информацию о прохождении учеником тестирование по профориентации.

Это будет мотивировать учеников, которые завершают 9-й класс, осознать собственные способности к профессиям и сознательно выбирать дальнейшую траекторию обучения.

Инновация года

Очень важно, что в таких трудный год в Украине появляются самые современные образовательные технологии, которые будут доступны не избранным ученикам, а всем украинским детям.

Пилотный проект по применению технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности для массового обучения учащихся общеобразовательных учебных заведений успешно стартовал на базе Украинских Образовательных Хабов.

Данный рейтинг подготовлен Ассоциацией инновационного и цифрового образования.