Січень, 11 в 13:47

Найгучнішою подією 2022 року, а можливо, і всього XXI століття стала, повномасштабна війна в Україні. Попри цю трагедію, нашій державі вдалося досягти багато перемог, перш за все, у військовій сфері.

Проте сьогодні ми згадуємо про здобутки у сфері української освіти за 2022 рік.

Виклик року

Через війну під загрозою опинився освітній процес, але Міністерство освіти і науки України разом з іншими відомствами, освітянами, партнерськими організаціями та волонтерами не тільки достойно завершили минулий навчальний рік, але й організували навчання у новому році офлайн (там, де дозволяла безпекова ситуація).

Зараз дивляться

Через відсутність можливості провести ЗНО у звичному форматі, у цю номінацію також потрапило вимушене рішення щодо проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ)

Ще одним глобальним викликом стало забезпечення психологічної допомоги дітям. За даними Міністерства охорони здоров’я, понад 15 млн українців внаслідок війни потребуватимуть такої допомоги.

Саме для подолання цього виклику була створена Екосистема психологічної допомоги у сфері освіти за участю провідних українських та міжнародних фахівців з Ізраїлю, США, Всесвітньої організації охорони здоров’я тощо.

Проєкт року

Через війну понад 10 млн українців вимушено переїхали в інші регіони України, ще понад 6 млн – тимчасово виїхали за кордон. Дорослі втратили роботу, а діти – можливість нормально вчитись.

На ці виклики оперативно відреагувала держава, запустивши наступні проєкти, які заслужено увійшли до цієї номінації:

Національний Кадровий Резерв, місія якого запустити в Україні ефективний соціальний ліфт, який за допомогою штучного інтелекту, допомагатиме українцям знайти роботу або відкрити власну справу.

Мережа Українських Освітніх Хабів, що реалізує концепцію Навчання Впродовж Життя (Life Long Learning) з метою забезпечення навчання ВПО та українців працездатного віку, які виїхали за кордон, актуальним професіям, а також забезпечення навчання дітей та підлітків за українською державною програмою не лише в Україні, а й в 14 країнах світу.

Допомога Року

У перші місяці війни велика кількість дітей вимушено залишила свої домівки. Гостре питання постало перед тисячами учнів та їх батьками: як забезпечити освітній процес та завершити навчальний рік?

Провідні українські дистанційні школи Оптіма та Атмосферна Школа оперативно надали безплатну можливість маленьким українцям навчатись за українською державною програмою, що дозволило учням вчасно завершити 2021/2022 навчальний рік.

Можливість року

Не секрет, що англійська мова дозволяє спілкуватись з усім світом. Особливо це актуально сьогодні, коли наша країна стрімко інтегрується у міжнародну спільноту.

Саме тому українці активно вивчали іноземну у 2022 році. Національна книга рекордів визнала Всеукраїнський проєкт навчання англійської мови Lingva.Skills наймасовішим освітнім онлайн проєктом України. На платформі проєкту українці вже виконали понад 180 млн вправ.

Цифровізація року

Увесь світ сприяв нормальному навчанню українських школярів в умовах війни. За 2022 рік Україна отримала велику кількість ноутбуків та планшетів для учнів та освітян:

від Google та ЮНЕСКО – 46 103 шт;

від Hewlett-Packard – 16 704 шт;

від Уряду Республіки Корея – 6 000 шт;

від ЮНІСЕФ – 5 050 шт;

від Save the children – 2 000 шт.

Перспектива року

Попри війну, необхідно думати про майбутнє покоління українців, яке буде розвивати нашу країну через 10-20 років. Для цього потрібно готувати українських учнів до дорослого життя.

З цією метою понад 10 тис. молодих українців, які наразі перебувають в Україні та в 14 країнах світу, відвідують уроки Навички для успішного життя.

Ще один проєкт, який потрапив до цієї номінації, – Національна Школа Управлінців, місія якого – формування кадрового резерву та системне підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів від дитячих садочків до університетів за участю провідних українських та міжнародних експертів.

Нагорода року

Сфера вищої освіти України відзначена премією EAIE-2022 у категорії Візія та лідерство від Європейської асоціації міжнародної освіти.

Рекорд Року

До цієї номінації потрапило два освітніх проєкти, які у 2022 році увійшли до Національної книги рекордів:

Наймасовіший урок в Україні під назвою Повертаюся до навчання пройшов у прямому ефірі Єдиного Телевізійного Марафону 1 вересня за участю Першої Леді України Олени Зеленської, Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета та українських зірок: Тіни Кароль, Тараса Тополі, Олександра Педана та Євгена Клопотенка.

під назвою пройшов у прямому ефірі Єдиного Телевізійного Марафону 1 вересня за участю Першої Леді України Олени Зеленської, Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета та українських зірок: Тіни Кароль, Тараса Тополі, Олександра Педана та Євгена Клопотенка. Флешмоб Спільно дбай, який відбувся 10 жовтня за ініціативи першої леді України Олени Зеленської спеціально до Всесвітнього дня психічного здоров’я, об’єднав 5 244 дітей з різних куточків України.

Традиція Року

Вже другий рік поспіль успішно запроваджується у школах Всеукраїнський проєкт з профорієнтації та побудови кар’єри Обери професію своєї мрії.

Наразі понад 100 тис. учнів 7-11 класів вже пройшли профорієнтаційне тестування, яке визначає здібності підлітків до професій, а також створили власне Інтерактивне Резюме.

Загалом охоплення цього проєкту склало понад 2 млн осіб. На основі таких результатів Міністерством освіти і науки України було прийнято рішення, що починаючи з поточного навчального року, у додаток до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти будуть вписувати інформацію про проходження учнем тестування з профорієнтації.

Це буде мотивувати учнів, які завершують 9-й клас, усвідомити власні здібності до професій та свідомо обирати подальшу траєкторію навчання.

Інновація Року

Дуже важливо, що у таких важкий рік в Україні з’являються найсучасніші освітні технології, які будуть доступні не обраним учням, а всім українським дітям.

Пілотний проєкт щодо застосування технологій віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальності для масового навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів успішно стартував на базі Українських Освітніх Хабів.

Даний рейтинг підготовлено Асоціацією інноваційної та цифрової освіти.