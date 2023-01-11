Январь, 11 в 7:18

Из-за низкой температуры и возобновления работы бизнеса растет дефицит мощности в энергосистеме Украины.

Для обеспечения баланса в областях применяют стабилизационные графики отключения света.

Узнать ситуации с электроэнергией позволяет энергокомпания Киева и облэнерго Киевской, Харьковской, Одесской, Закарпатской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской и Николаевской областей.

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Где и когда не будет света 11 января – читайте в материале Фактов ICTV.

Киев

В столице действуют стабилизационные графики отключения света, введены ДТЭК Киевские электросети.

Графики состоят из трех категорий:

Белый цвет : свет есть и в это время его наличие гарантировано.

: свет есть и в это время его наличие гарантировано. Серый цвет : в это время гарантированно не будет света.

: в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Узнать расписание отключения света можно по этой ссылке, для этого начните вводить свой адрес на украинском.

Киевская область

С 3 января ДТЭК Киевские региональные электросети также придерживаются графиков стабилизационных отключений света.

Узнать время плановых отключений света по конкретному адресу можно по этой ссылке.

В случае, если есть расхождения с графиком и фактическим питанием электроэнергией того или иного здания, то с аварийными отключениями света в Киевской области можно ознакомиться по этой ссылке.

Харьковская область

Облэнерго Харьковской области опубликовало графики отключений света.

Плановые отключения предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из очередей меняется еженедельно.

Посмотреть очередь для конкретного адреса на сайте облэнерго можно следующим образом:

Открыть форму по этой ссылке. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать Проверить. Результат проверки появится внизу.

Одесская область

Компания ДТЭК Одесские электросети ввела стабилизационные графики на территории области, которые учитывают сложную ситуацию в энергосистеме после последних обстрелов.

Для того, чтобы ознакомиться с графиками, надо перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.

Графики состоят из трех категорий:

Свет есть . Периоды, когда гарантируется наличие света. Это белый цвет на графике;

. Периоды, когда гарантируется наличие света. Это белый цвет на графике; Света нет . Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике;

. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике; Возможные отключения. Периоды, когда отключение может применяться, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуем снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Львовская область

Графики Львовоблэнерго также предусматривают почасовые отключения света.

Потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа. Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов).

С перечнем графиков для различных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Винницаоблэнерго придерживается графиков отключения света.

Узнать свою очередь в рамках плановых обесточиваний в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где будет выключаться свет, можно по этой ссылке.

Днепропетровская область

Энергокомпания ДТЭК Днепровские электросети придерживается графиков, введенных ранее.

Ознакомиться с новым графиком можно по этой ссылке.

Как в Киеве и Одесской области, графики разделены по трем категориям:

Белый цвет : свет есть и в это время его наличие гарантировано.

: свет есть и в это время его наличие гарантировано. Серый цвет : в это время гарантированно не будет света.

: в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Черниговская область

В Черниговской области облэнерго придерживается плановых отключений света.

Регион разделен на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый.

Узнать принадлежность своего адреса к той или иной группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца, распределенного между тремя группами, можно по этой ссылке.

Закарпатская область

Закарпатьеоблэнерго распределяет электроэнергию между четырьмя очередями отключения света.

Посмотреть инфографику отключения света на 11 января можно по этой ссылке.

Перечень адресов Закарпатской области, которые закреплены за очередями, можно посмотреть в конце страницы по этой ссылке.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области придерживается отключений света, балансируя между четырьмя очередями, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона.

Для поиска отключения по своему адресу необходимо перейти по этой ссылке.

Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Узнать график отключений света можно по этой ссылке.

Тернопольская область

Тернопольоблэнерго обнародовало график отключения, который будет действовать с 9 по 15 января.

Подача электроэнергии распределена между тремя группами потребителей. Каждая группа имеет свое время, когда адреса группы будут обесточены.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Кировоградская область

Кировоградоблэнерго придерживается графиков почасовых отключений электроэнергии.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

Плановые отключения электроэнергии в Сумской области предусматривают три очереди.

Для того, чтобы ознакомиться с графиками на 7 января, можно перейти по этой ссылке и нажать на Графики почасовых отключений (ГПВ). Абонентам будет предложено узнать время отключений света для различных очередей в разные дни месяца.

Николаевская область

Николаев и область придерживаются графиков отключений света, опубликованных главой ОВА Виталием Кимом.

Стабилизационные отключения электроэнергии предусматривают три очереди. Каждая из очередей имеет закрепленный промежуток времени, когда по адресу потребителей не будет света.

Очереди обесточиваются четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Волынская, Черновицкая, Ровенская и Житомирская, тоже действуют стабилизационные графики отключений света.

Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 11 января. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Волыньоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.