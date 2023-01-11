Январь, 11 в 9:34

С началом полномасштабной войны в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.

До 24 февраля 2022 года многие украинские мужчины находились за пределами Украины — кто-то вернулся, а кто-то нет.

Предусмотрена ли какая-то ответственность для мужчин, которые выехали до начала полномасштабной войны и не вернулись — узнавали Факты ICTV.

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Ответственность законодательством не предусмотрена

Юрист Ростислав Кравец рассказывает, что на сегодняшний день ответственность за невозврат в Украину во время военного положения не установлена.

— На сегодня такой ответственности нет. Народные депутаты пытаются, было несколько законопроектов, которые имеют целью ввести ответственность за невозвращение мужчин в Украину, — отмечает юрист.

Кравец добавляет, что введение такого закона не будет соответствовать нормам Конституции Украины.

— Что касается попыток заставить мужчин вернуться, то на самом деле это не только нарушение Конституции, но и нарушение логики. Ведь поступление в Украину финансов от гастарбайтеров начинает превышать поступления от экспорта, — замечает Кравец.

То есть сегодня в Украине нет никакой административной или уголовной ответственности за невозврат мужчин, выехавших до 24 февраля 2022 года.

Кравец также отмечает, что введение определенных штрафов мужчинам, которые будут возвращаться — это нарушение Конституции и прав человека.

— Также законом не предусмотрена и принудительная мобилизация, в случае возвращения мужчины, который был за границей до войны, — резюмирует Кравец.

Кравец добавляет, если мужчине была вручена повестка, но он каким-то образом выехал за границу уже после 24 февраля 2022 года и не явился в военкомат, то за это предусмотрена административная ответственность. В других случаях никакой ответственности за невозвращение нет.