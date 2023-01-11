Січень, 11 в 16:26

Кожен українець може оформити пенсію онлайн та більше не стояти за нею у черзі.

Подати заяву на призначення чи перерахунок пенсії можна на порталі Дія. Термін надання послуги – до 10 днів.

Як оформити пенсію онлайн:

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Увійдіть у кабінет громадянина на diia.gov.ua або зареєструйтеся за допомогою Дія.Підпису чи кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Зайдіть у розділ Пенсії, пільги та допомога, оберіть там пункт Призначення пенсії. Заповніть анкету. У першому розділі необхідно вказати, у якому вигляді ви хочете отримати інформацію – в СМС чи на електронну адресу. Далі необхідно заповнити дані про своє місце проживання, обрати вид пенсії та спосіб виплати. Заповніть інформацію про трудовий стаж та догляд за дітьми чи непрацездатними особами, а також додаткову інформацію, яка впливає на розрахунок пенсії. Завантажте скан-копії документів – паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Підпишіть заяву Дія.Підписом чи КЕП. Дані потрапляють на розгляд у Пенсійний фонд автоматично. Всю необхідну інформацію щодо нарахування пенсії можна знайти у розділі Літнім людям на порталі Дія.Безбар’єрність.

– Його створили, аби спростити для українців спілкування з державою, зробити його зрозумілим та людяним. Старші люди часто взаємодіють з державними сервісами, і користування ними онлайн може значно спростити їх життя, зекономити час. Тож для них ці матеріали будуть украй корисними, – зауважила перша леді Олена Зеленська.