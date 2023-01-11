Швидко та без черг: як оформити пенсію онлайн в Дії
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Кожен українець може оформити пенсію онлайн та більше не стояти за нею у черзі.
Подати заяву на призначення чи перерахунок пенсії можна на порталі Дія. Термін надання послуги – до 10 днів.
Як оформити пенсію онлайн:
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- Увійдіть у кабінет громадянина на diia.gov.ua або зареєструйтеся за допомогою Дія.Підпису чи кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- Зайдіть у розділ Пенсії, пільги та допомога, оберіть там пункт Призначення пенсії.
- Заповніть анкету. У першому розділі необхідно вказати, у якому вигляді ви хочете отримати інформацію – в СМС чи на електронну адресу. Далі необхідно заповнити дані про своє місце проживання, обрати вид пенсії та спосіб виплати.
- Заповніть інформацію про трудовий стаж та догляд за дітьми чи непрацездатними особами, а також додаткову інформацію, яка впливає на розрахунок пенсії.
- Завантажте скан-копії документів – паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.
- Підпишіть заяву Дія.Підписом чи КЕП. Дані потрапляють на розгляд у Пенсійний фонд автоматично.
Всю необхідну інформацію щодо нарахування пенсії можна знайти у розділі Літнім людям на порталі Дія.Безбар’єрність.
– Його створили, аби спростити для українців спілкування з державою, зробити його зрозумілим та людяним. Старші люди часто взаємодіють з державними сервісами, і користування ними онлайн може значно спростити їх життя, зекономити час. Тож для них ці матеріали будуть украй корисними, – зауважила перша леді Олена Зеленська.