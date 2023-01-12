Январь, 12 в 17:47

В разгар сезона заболеваний вопрос, где сдать тест на Covid — один из самых популярных. Действительно, мест и способов сделать тест в Польше сейчас немало.

Самый простой вариант – купить экспресс-тесты в супермаркете, например, в Lidl и Bedronka. Они есть в свободной продаже. Впрочем, учитывайте, что ни один экспресс-тест не соответствует требованиям польского санэпида.

Такой тест можно сделать разве что для себя.

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Где сделать тест на Covid-19 в Польше, читайте в нашем специальном материале.

Мобильные пункты

Это довольно распространенный способ тестирования. Таких пунктов по всей стране очень много.

Однако здесь важно добавить, что сдать анализ в Польше бесплатно возможно только с направлением от врача. Его может выписать фельдшер, терапевт, но лишь при наличии симптомов Covid-19.

В случае же самостоятельного обращения, за анализ придется заплатить. Услуга не из дешевых.

Test genetyczny przesiewowy FRANKD (выявление генетического материала вируса) – 250 злотых (2 125 грн) .

. Test genetyczny RT-PCR (выявление генетического материала вируса) – 399 злотых (3 390 грн) .

. Test antygenowy (тесты на антиген) – 150 злотых (1 275 грн).

Результаты будут готовы в течение суток.

Аэропорты

Здесь тоже можно сделать тест на Covid-19. Однако, это касается только тех, кто попал в страну самолетом.

Сегодня сделать тест можно в аэропортах Варшавы, Вроцлава, Гданьска, Катовице и Познани. Цены разнятся в пределах 10-30 злотых, но процедура всюду происходит по одинаковой схеме.

К примеру, мобильный пункт в аэропорту Вроцлава работает круглосуточно и находится на стоянке вылета. Есть несколько вариантов теста на выбор.

Так, антигенный тест обойдется в 200 злотых (1 700 грн). Сделают его в течение 20 мин. Это самый дешевый вариант. Поскольку тест на выявление генетического материала вируса будет стоить от 500 злотых (4 250 грн). А результат вам предоставят за 30 мин.

Результат теста: где и как проверить

Лично забирать результат теста не нужно. Тем более, делать это запрещено.

Как только анализ будет готов, данные можно будет увидеть в вашем личном кабинете, на сайте pacjent.gov.pl или в программе Домашний карантин (аккаунт должен быть у иностранца, который сдал анализ). На телефон, который вы оставили в качестве контакта, придет смс-сообщение.

Также стоит заметить, чтобы отменить карантин, нужен только тот тест, который введен в систему EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski) – база данных, в которую вносятся сведения о лицах, которые приезжают в Польшу.

Поэтому перед тестированием советуем:

выбирать ту лабораторию, которая самостоятельно вносит результат теста в информационную систему польского санэпида;

предварительно зарегистрироваться на сдачу анализов, чтобы избежать очереди в лабораторию.

Кроме того, найти мобильные пункты, лаборатории и заведения, где делают тесты на Covid-19, можно на сайте Министерства здравоохранения Польши.

В перечне более 300 заведений по всем воеводствам страны.