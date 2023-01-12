Где в Польше сдать тест на Covid-19: перечень мест и цены
В разгар сезона заболеваний вопрос, где сдать тест на Covid — один из самых популярных. Действительно, мест и способов сделать тест в Польше сейчас немало.
Самый простой вариант – купить экспресс-тесты в супермаркете, например, в Lidl и Bedronka. Они есть в свободной продаже. Впрочем, учитывайте, что ни один экспресс-тест не соответствует требованиям польского санэпида.
Такой тест можно сделать разве что для себя.
Где сделать тест на Covid-19 в Польше, читайте в нашем специальном материале.
Мобильные пункты
Это довольно распространенный способ тестирования. Таких пунктов по всей стране очень много.
Однако здесь важно добавить, что сдать анализ в Польше бесплатно возможно только с направлением от врача. Его может выписать фельдшер, терапевт, но лишь при наличии симптомов Covid-19.
В случае же самостоятельного обращения, за анализ придется заплатить. Услуга не из дешевых.
- Test genetyczny przesiewowy FRANKD (выявление генетического материала вируса) – 250 злотых (2 125 грн).
- Test genetyczny RT-PCR (выявление генетического материала вируса) – 399 злотых (3 390 грн).
- Test antygenowy (тесты на антиген) – 150 злотых (1 275 грн).
Результаты будут готовы в течение суток.
Аэропорты
Здесь тоже можно сделать тест на Covid-19. Однако, это касается только тех, кто попал в страну самолетом.
Сегодня сделать тест можно в аэропортах Варшавы, Вроцлава, Гданьска, Катовице и Познани. Цены разнятся в пределах 10-30 злотых, но процедура всюду происходит по одинаковой схеме.
К примеру, мобильный пункт в аэропорту Вроцлава работает круглосуточно и находится на стоянке вылета. Есть несколько вариантов теста на выбор.
Так, антигенный тест обойдется в 200 злотых (1 700 грн). Сделают его в течение 20 мин. Это самый дешевый вариант. Поскольку тест на выявление генетического материала вируса будет стоить от 500 злотых (4 250 грн). А результат вам предоставят за 30 мин.
Результат теста: где и как проверить
Лично забирать результат теста не нужно. Тем более, делать это запрещено.
Как только анализ будет готов, данные можно будет увидеть в вашем личном кабинете, на сайте pacjent.gov.pl или в программе Домашний карантин (аккаунт должен быть у иностранца, который сдал анализ). На телефон, который вы оставили в качестве контакта, придет смс-сообщение.
Также стоит заметить, чтобы отменить карантин, нужен только тот тест, который введен в систему EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski) – база данных, в которую вносятся сведения о лицах, которые приезжают в Польшу.
Поэтому перед тестированием советуем:
- выбирать ту лабораторию, которая самостоятельно вносит результат теста в информационную систему польского санэпида;
- предварительно зарегистрироваться на сдачу анализов, чтобы избежать очереди в лабораторию.
Кроме того, найти мобильные пункты, лаборатории и заведения, где делают тесты на Covid-19, можно на сайте Министерства здравоохранения Польши.
В перечне более 300 заведений по всем воеводствам страны.