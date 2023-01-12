Січень, 12 в 17:47

У розпал сезону захворювань питання, де здати тест на Covid – одне з найпопулярніших. Справді, місць та способів зробити тест у Польщі нині чимало.

Найпростіший варіант – купити експрес-тести у супермаркеті, наприклад, в Lidl і Bedronka. Вони є у вільному продажі. Утім, враховуйте, що жоден експрес-тест не відповідає вимогам польського санепіду.

Такий тест можна зробити хіба що для себе.

Зараз дивляться

Де зробити тест на Covid-19 у Польщі, читайте в нашому спеціальному матеріалі.

Мобільні пункти

Це доволі поширений спосіб тестування. Таких пунктів по всій країні дуже багато.

Проте тут важливо зазначити, що здати аналіз у Польщі безкоштовно можливо лише з направленням від лікаря. Його може виписати фельдшер, терапевт, але лише за наявності симптомів Covid-19.

У разі ж самостійного звернення, за аналіз доведеться заплатити. Послуга не з дешевих.

Test genetyczny przesiewowy FRANKD (виявлення генетичного матеріалу вірусу) – 250 злотих (2 125 грн) .

. Test genetyczny RT-PCR (виявлення генетичного матеріалу вірусу) – 399 злотих (3 390 грн) .

. Test antygenowy (тести на антиген) – 150 злотих (1 275 грн).

Результати будуть готові впродовж доби.

Аеропорти

Тут теж можна зробити тест на Covid-19. Однак, це стосується лише тих, хто потрапив до країни літаком.

Сьогодні зробити тест можна в аеропортах Варшави, Вроцлава, Гданська, Катовіце та у Познані. Ціни різняться у межах 10-30 злотих, але процедура усюди відбувається за однаковою схемою.

Приміром, мобільний пункт в аеропорту Вроцлава працює цілодобово та розташований на стоянці вильоту. Є декілька варіантів тесту на вибір.

Так, антигенний тест обійдеться у 200 злотих (1 700 грн). Зроблять його впродовж 20 хв. Це найдешевший варіант. Оскільки тест на виявлення генетичного матеріалу вірусу коштуватиме від 500 злотих (4 250 грн). А результат вам нададуть за 30 хв.

Результат тесту: де і як перевірити

Особисто забирати результат тесту не потрібно. Тим більше, робити це заборонено.

Щойно аналіз буде готовий, дані можна буде побачити у вашому особистому кабінеті, на сайті pacjent.gov.pl або у програмі Домашній карантин (акаунт має бути в іноземця, який здав аналіз). На телефон, який ви залишили в якості контакту, прийде смс-повідомлення.

Також варто зауважити, щоб скасувати карантин, потрібний лише той тест, який введений в систему EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski) – база даних, в яку вносяться відомості про осіб, які приїжджають до Польщі.

Тож, перед тестуванням радимо:

обирати ту лабораторію, що самостійно вносить р езультат тесту до інформаційної системи польського санепіду;

езультат тесту до інформаційної системи польського санепіду; попередньо зареєструватися на здачу аналізів, щоб уникнути черги до лабораторії.

Крім того, знайти мобільні пункти, лабораторії й заклади, де роблять тести на Covid-19, можна на сайті Міністерства охорони здоров’я Польщі.

У переліку понад 300 закладів по всіх воєводствах країни.