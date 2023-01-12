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Факти / Україна / Суспільство

В Укренерго прогнозують зменшення відключень світла на вихідних – причина

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Укренерго Володимир Кудрицький

Найближчими вихідними очікується потепління, відповідно, можливе зменшення обсягів відключення електроенергії, заявив в ефірі телемарафону голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

– На вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше вкласти споживання в той обсяг генерації, який ми маємо, – сказав він.

За його словами, енергетики зараз намагаються прискорити ремонти, щоб “витиснути з енергосистеми всі генеруючі потужності”.

За прогнозами Укргідрометцентру, в суботу та неділю, 14-15 січня, денна температура місцями сягатиме +5…+7 градусів.

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Вранці 12 січня дев’ять областей України перевищили ліміти споживання електроенергії, тому застосовувалися аварійні відключення світла.

Зростанню споживання енергоресурсів сприяє морозна погода.

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Фото: Укренерго

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