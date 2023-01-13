Где посмотреть график отключений света в Виннице
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В связи с возникновением осложнений в объединенной энергетической системе Украины получено новое распоряжение от Укрэнерго по лимиту потребления электроэнергии для Винницкой области на 13 января.
Где смотреть график отключений в Виннице – читайте в материале.
График отключения света в Виннице
Информацию о том, когда и где отключат свет, можно проверить:
Сейчас смотрят
- на официальном сайте Винницаоблэнерго;
- в личном кабинете потребителя;
- с помощью Telegram-бота.
С 13 января в Виннице и области изменили графики почасовых отключений электроэнергии:
- 1 очередь, часы обесточивания: 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 2 очередь, часы обесточивания: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 3 очередь, часы обесточивания: 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00.
В облэнерго предупредили о возможности отклонений по времени на 20-30 минут выполнения графика для проведения переключений между очередями.
В случае несоответствия часов отключений графику потребителей просят оформить заявку об отсутствии электропотребления в Viber боте или звонить по телефону в колл-центр 0800217217.
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Источник: Винницаобленерго