Январь, 13 в 9:58

В связи с возникновением осложнений в объединенной энергетической системе Украины получено новое распоряжение от Укрэнерго по лимиту потребления электроэнергии для Винницкой области на 13 января.

Где смотреть график отключений в Виннице – читайте в материале.

График отключения света в Виннице

Информацию о том, когда и где отключат свет, можно проверить:

Сейчас смотрят

на официальном сайте Винницаоблэнерго;

в личном кабинете потребителя;

с помощью Telegram-бота.

С 13 января в Виннице и области изменили графики почасовых отключений электроэнергии:

1 очередь , часы обесточивания: 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

, часы обесточивания: 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00; 2 очередь, часы обесточивания: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

часы обесточивания: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00; 3 очередь, часы обесточивания: 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00.

В облэнерго предупредили о возможности отклонений по времени на 20-30 минут выполнения графика для проведения переключений между очередями.

В случае несоответствия часов отключений графику потребителей просят оформить заявку об отсутствии электропотребления в Viber боте или звонить по телефону в колл-центр 0800217217.

Источник: Винницаобленерго