В Киеве потепление пока не улучшило ситуацию с отключениями света — Yasno

Январь, 13 в 21:33

В Киеве на улице потеплело, однако отключения света остались на уровне предыдущего дня. Энергетики пытаются отключать по графикам, однако в утренние и вечерние пики пользователям укладываться достаточно сложно.

Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко. По его словам, из-за пиковых нагрузок утром и вечером приходится ограничивать поставки электричества большим группам потребителей.

Он обратил внимание, что сейчас в Украине нет коммерческого экспорта, поскольку генерация не может производить необходимое количество электроэнергии для закрытия спроса.

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— Украина стала участницей европейской энергетической системы еще весной прошлого года. Европейские страны могут пользоваться нашими сетями для передачи электроэнергии между собой, что и происходит сейчас. Импортируется в Украину сейчас больше, чем отдается обратно в Европу. Недавно бизнес получил возможность импортировать электроэнергию из Европы для собственного использования, — отмечает гендиректор Yasno.

Он объяснил, что если крупное производство (небытовой клиент, для питания которого используется отдельная линия) будет импортировать для себя электроэнергию на уровне потребления в сентябре 2022 года, тогда он не будет участвовать в стабилизационных отключениях, если сети будут давать возможность беспрепятственно поставлять свет и не будет локальных аварий.

По словам Коваленко, это поможет освободить больше мощности украинской генерации, которую можно будет распределить на бытовых потребителей, снизить количество и продолжительность отключений света.