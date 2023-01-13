У Києві потепління поки не покращило ситуацію з відключеннями світла – Yasno

Січень, 13 в 21:33

У Києві на вулиці потеплішало, проте відключення світла залишилися на рівні попереднього дня. Енергетики намагаються відключати за графіками, проте у ранкові та вечірні піки користувачам вкладатися досить складно.

Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. За його словами, через пікові навантаження вранці та ввечері доводиться обмежувати постачання електрики більшим групам споживачів.

Він звернув увагу, що зараз в Україні немає комерційного експорту, оскільки генерація не може виробляти необхідну кількість електроенергії для закриття попиту.

Зараз дивляться

– Україна стала учасницею європейської енергетичної системи ще навесні минулого року. Європейські країни можуть користуватися нашими мережами для передавання електроенергії між собою, що і відбувається зараз. Імпортується в Україну зараз більше, ніж віддається назад до Європи. Нещодавно бізнес отримав можливість імпортувати електроенергію з Європи для власного використання, – зазначає гендиректор Yasno.

Він пояснив, що якщо велике виробництво (непобутовий клієнт, для живлення якого використовується окрема лінія) імпортуватиме для себе електроенергію на рівні споживання у вересні 2022 року, тоді він не братиме участі у стабілізаційних відключеннях, якщо мережі даватимуть можливість безперешкодно постачати світло та не буде локальних аварій.

За словами Коваленка, це допоможе звільнити більше потужності української генерації, яку можна буде розподілити на побутових споживачів, знизити кількість та тривалість відключень світла.