Со светом на Новый год: в Укрэнерго объяснили, какие факторы влияют на отключение электричества

Январь, 11 в 22:23

На новогодние праздники у украинских потребителей почти не выключали свет благодаря ряду факторов. Глава правления ЧАО Национальная энергетическая компания Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал о состоянии энергосистемы и отключении электроэнергии зимой в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— Я сейчас как фокусник попробую открыть секрет. Во-первых, всегда на выходные дни или на праздники, в частности, новогодние, потребление падает. Имея определенный объем генерации электроэнергии в системе, конечно, на праздники гораздо легче и больше шансов покрыть потребление, чем в обычные рабочие дни. Эффект падения потребления нам очень помог удержать на новогодние праздники систему в таком состоянии, что мы действительно первые два дня (1 и 2 января) практически не отключали потребителей.

Владимир Кудрицкий поделился, что есть еще два фактора, благодаря которым энергетикам удалось не отключать свет украинцам на новогодние праздники.

— Второй фактор, который нам очень сильно помог, — это была теплая погода. Все помнят, что Новый год мы встречали с достаточно серьезным плюсом на столбике термометра. Чем выше температура окружающей среды — тем ниже потребление. И есть третий фактор, действительно, так сказать, энергетики приложили руку. В конце года мы очень активно поработали и восстановили сети, работу определенных энергоблоков, которые были разбиты, повреждены или находились в ремонте до того. Так у нас совпали эти три фактора: погода, праздники, во время которых уменьшается потребление, восстановление сетей и определенного объема генерации, чтобы дать людям дополнительную электроэнергию. Эти факторы привели к тому, что нам удалось побаловать украинцев светом в доме.