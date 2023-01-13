Январь, 13 в 12:56

В Польше достаточно хорошо развита сеть общественного транспорта, однако такси там остается одним из самых популярных средств передвижения.

В стране есть как государственные, так и частные перевозчики. Есть и нелегалы, которых, как правило, можно встретить у вокзалов, аэропортов, гостиниц и в популярных у туристов местах.

Конечно, цены у такой категории перевозчиков завышены и безопасной поездки вам никто не гарантирует. Поэтому, лучше пользоваться услугами лицензионных таксистов.

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Как вызвать такси в Польше, читайте в материале Фактов ICTV.

Как и где найти легальное такси в Польше

Найти машины можно на специальных стоянках. То, что машина легальная, свидетельствует наличие светового табло с надписью Taxi на крыше автомобиля, в салоне есть работающий таксометр, а у водителя — лицензия.

Также на большинстве автомобилей есть номер телефона компании, которую это такси представляет. К тому же по просьбе пассажира, водитель обязан должен выдать чек за оказанную услугу.

В лицензированных такси обычно можно рассчитаться как наличными, так и картой. Все машины оснащены терминалами.

Как вызвать такси в Польше

Вызвать такси в Польше можно несколькими способами:

позвонив в специальную службу;

через интернет-сервис;

с помощью специальных мобильных приложений.

Самые популярные службы такси через мобильные приложения:

Free Now — это служба такси, которая работает по тому же принципу, что Uber и Bolt. К тому же после регистрации вы можете получить бонус на свой счет для поездок в такси — 15 злотых (130 грн).

Чтобы воспользоваться услугой указанных компаний, стоит скачать приложение в мобильном телефоне и зарегистрироваться. Это можно сделать как в Google Play, так и в App Store.

Приложения удобны в пользовании, даже для людей, которые не владеют польским. Кроме того, всю информацию о поездке вы указываете в приложении, не общаясь с оператором.

Такси, которые можно вызвать через оператора компании-перевозчика

Варшава:

City Warsaw — +48 22 848 88 88. Express Taxi — +48 22 877 08 08. Prestige Taxi — +48 22 866 66 66. Super Taxi — +48 63 242 29 96. Merc Taxi — +48 22 677 77 77.

Вроцлав — OPTI Taxi Wroclaw +4860 830 05 00

— OPTI Taxi Wroclaw +4860 830 05 00 Познань − M1 Taxi Poznań +48 61822 22 22

− M1 Taxi Poznań +48 61822 22 22 Краков − Eco Taxi Krakow +48 12644 22 22

− Eco Taxi Krakow +48 12644 22 22 Катовице − Lider +48 32723 23 23

− Lider +48 32723 23 23 Лодзь — Green Taxi Cab +48 42233 63 33

— Green Taxi Cab +48 42233 63 33 Гданьск — Hallo Taxi +4858 301 59 59

— Hallo Taxi +4858 301 59 59 Люблин − Damel Taxi +48 81533 33 33

Сколько стоит такси в Польше

Цены на комфортную поездку зависят от того, в каком городе вы будете ими пользоваться. Очевидно, что самые высокие ценники в Варшаве, Кракове и Гданьске.

Средняя цена за километр колеблется от 1,7 до 3 злотых. Также учтите начальную сумму, с которой стартует отсчет в такси, то есть — цену посадки. В среднем это 6-8 злотых.

Если говорить о большом автомобиле для групповой перевозки, стоимость посадки может составлять и 50 злотых.

Если вы пожелаете выехать за пределы города, тариф за километр вырастет примерно в половину. Именно столько вы заплатите и за проезд по городу в праздничный или выходной день.

Как и в Украине, цены на проезд днем и ночью отличаются. Ночью придется заплатить вдвое больше. Дневной тариф действует с 06:00 до 22:00, а ночной — с 22:00 до 06:00 утра.