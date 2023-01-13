Как вызвать такси в Польше: специальные сервисы и цены
В Польше достаточно хорошо развита сеть общественного транспорта, однако такси там остается одним из самых популярных средств передвижения.
В стране есть как государственные, так и частные перевозчики. Есть и нелегалы, которых, как правило, можно встретить у вокзалов, аэропортов, гостиниц и в популярных у туристов местах.
Конечно, цены у такой категории перевозчиков завышены и безопасной поездки вам никто не гарантирует. Поэтому, лучше пользоваться услугами лицензионных таксистов.
Как вызвать такси в Польше, читайте в материале Фактов ICTV.
Как и где найти легальное такси в Польше
Найти машины можно на специальных стоянках. То, что машина легальная, свидетельствует наличие светового табло с надписью Taxi на крыше автомобиля, в салоне есть работающий таксометр, а у водителя — лицензия.
Также на большинстве автомобилей есть номер телефона компании, которую это такси представляет. К тому же по просьбе пассажира, водитель обязан должен выдать чек за оказанную услугу.
В лицензированных такси обычно можно рассчитаться как наличными, так и картой. Все машины оснащены терминалами.
Как вызвать такси в Польше
Вызвать такси в Польше можно несколькими способами:
- позвонив в специальную службу;
- через интернет-сервис;
- с помощью специальных мобильных приложений.
Самые популярные службы такси через мобильные приложения:
- Bolt — Google Play и App Store.
- Uber — Google Play и App Store.
- Free Now — Google Play и App Store.
Free Now — это служба такси, которая работает по тому же принципу, что Uber и Bolt. К тому же после регистрации вы можете получить бонус на свой счет для поездок в такси — 15 злотых (130 грн).
Чтобы воспользоваться услугой указанных компаний, стоит скачать приложение в мобильном телефоне и зарегистрироваться. Это можно сделать как в Google Play, так и в App Store.
Приложения удобны в пользовании, даже для людей, которые не владеют польским. Кроме того, всю информацию о поездке вы указываете в приложении, не общаясь с оператором.
Такси, которые можно вызвать через оператора компании-перевозчика
- Варшава:
- City Warsaw — +48 22 848 88 88.
- Express Taxi — +48 22 877 08 08.
- Prestige Taxi — +48 22 866 66 66.
- Super Taxi — +48 63 242 29 96.
- Merc Taxi — +48 22 677 77 77.
- Вроцлав — OPTI Taxi Wroclaw +4860 830 05 00
- Познань − M1 Taxi Poznań +48 61822 22 22
- Краков − Eco Taxi Krakow +48 12644 22 22
- Катовице − Lider +48 32723 23 23
- Лодзь — Green Taxi Cab +48 42233 63 33
- Гданьск — Hallo Taxi +4858 301 59 59
- Люблин − Damel Taxi +48 81533 33 33
Сколько стоит такси в Польше
Цены на комфортную поездку зависят от того, в каком городе вы будете ими пользоваться. Очевидно, что самые высокие ценники в Варшаве, Кракове и Гданьске.
Средняя цена за километр колеблется от 1,7 до 3 злотых. Также учтите начальную сумму, с которой стартует отсчет в такси, то есть — цену посадки. В среднем это 6-8 злотых.
Если говорить о большом автомобиле для групповой перевозки, стоимость посадки может составлять и 50 злотых.
Если вы пожелаете выехать за пределы города, тариф за километр вырастет примерно в половину. Именно столько вы заплатите и за проезд по городу в праздничный или выходной день.
Как и в Украине, цены на проезд днем и ночью отличаются. Ночью придется заплатить вдвое больше. Дневной тариф действует с 06:00 до 22:00, а ночной — с 22:00 до 06:00 утра.