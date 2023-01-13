Січень, 13 в 12:56

У Польщі доволі добре розвинена мережа громадського транспорту, проте таксі там залишається одним з найпопулярніших засобів пересування.

У країні є як державні, так і приватні перевізники. Є й нелегали, яких здебільшого можна зустріти біля вокзалів, аеропортів, готелів та в популярних у туристів місцях.

Звісно, ціни у такої категорії перевізників завищені та й безпечної поїздки вам ніхто не гарантує. Тож краще користуватися послугами ліцензійних таксистів.

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Як викликати таксі у Польщі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як та де знайти легальне таксі у Польщі

Знайти автівки можна на спеціальних стоянках. Те, що машина легальна, свідчить наявність світлового табло з написом Taxi на даху автомобіля, у салоні є працюючий таксометр, а у водія – ліцензія.

Також на більшості автівок зазначений номер телефону компанії, яку це таксі представляє. До того ж на прохання пасажира, водій зобов’язаний видати чек за надану послугу.

У ліцензованих таксі зазвичай можна розрахуватися як готівкою, так і карткою. Усі машини оснащені терміналами.

Як викликати таксі в Польщі

Викликати таксі в Польщі можна кількома способами:

зателефонувавши у спеціальну службу;

через інтернет-сервіс;

за допомогою спеціальних мобільних додатків.

Найпопулярніші служби таксі через мобільні додатки:

Free Now – це служба таксі, яка працює за тим самим принципом, що й Uber та Bolt. До того ж після реєстрації ви можете отримати бонус на свій рахунок для поїздок у таксі – 15 злотих (130 грн).

Щоби скористатися послугою зазначених компаній, слід завантажити застосунок у мобільний телефон та зареєструватися. Це можна зробити і в Google Play, і в App Store.

Застосунки зручні у користуванні, навіть для людей, які не володіють польською. Крім того, всю інформацію про поїздку ви зазначаєте у застосунку, не спілкуючись з оператором.

Таксі, які можна викликати через оператора компанії-перевізника

Варшава:

City Warsaw – +48 22 848 88 88. Express Taxi – +48 22 877 08 08. Prestige Taxi – +48 22 866 66 66. Super Taxi – +48 63 242 29 96. Merc Taxi – +48 22 677 77 77.

Вроцлав − OPTI Taxi Wroclaw +4860 830 05 00

− OPTI Taxi Wroclaw +4860 830 05 00 Познань − M1 Taxi Poznan +48 61822 22 22

− M1 Taxi Poznan +48 61822 22 22 Краків − Eco Taxi Krakow +48 12644 22 22

− Eco Taxi Krakow +48 12644 22 22 Катовіце − Lider +48 32723 23 23

− Lider +48 32723 23 23 Лодзь − Green Taxi Cab +48 42233 63 33

− Green Taxi Cab +48 42233 63 33 Гданськ − Hallo Taxi +4858 301 59 59

− Hallo Taxi +4858 301 59 59 Люблін − Damel Taxi +48 81533 33 33

Скільки коштує таксі в Польщі

Ціни на комфортну поїздку залежать від того, в якому місті ви будете ними користуватися. Очевидно, що найвищі цінники у Варшаві, Кракові та Гданську.

Середня ціна за кілометр коливається від 1,7 до 3 злотих. Також врахуйте початкову суму, з якої починається відлік у таксі, тобто – ціну посадки. У середньому це 6-8 злотих.

Якщо говорити про великий автомобіль для групового перевезення, вартість посадки може становити й 50 злотих.

Якщо ви побажаєте виїхати за межі міста, тариф за кілометр зросте приблизно в половину. Саме стільки ви заплатите й за проїзд містом у святковий або вихідний день.

Як і в Україні, ціни на проїзд вдень та вночі відрізняються. Вночі доведеться заплатити вдвічі більше. Денний тариф діє з 06:00 до 22:00, а нічний – з 22:00 до 06:00 ранку.