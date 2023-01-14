Январь, 14 в 14:02

Министерство культуры и информационной политики вместе с органами местной власти Киевской области пытаются решить, как сохранить рисунки известного британского уличного художника Бэнкси.

Об этом министр культуры Александр Ткаченко рассказал в интервью Укринформу.

– Мы общаемся с местными представителями власти для того, чтобы сохранить его (Бэнкси – Ред.) работы. Рисунки нужно либо консервировать, либо перевезти то, что можно, для сохранения в одном из музеев. На самом деле разное отношение к тому, где их хранить и как: в общинах или вне. Однако определенные договоренности (с местными властями — Ред.) уже есть, мы ждем их воплощения, — подчеркнул Ткаченко.

Что касается возможных непосредственных контактов с Бэнкси, то министр культуры отметил, что такой коммуникации нет. И он хотел бы увидеть того человека, которому удалось поговорить с Бэнкси.

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Напомним, что британский художник Бэнкси подтвердил авторство семи рисунков граффити в Украине – в Киеве, Бородянке и Ирпене.

Напомним, что в Гостомеле Киевской области неизвестные срезали со стены разрушенного дома граффити Бэнкси. Впоследствии жителю Киева сообщили о подозрении за попытку похищения граффити британского уличного художника.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что Бэнкси стал почетным гражданином города.