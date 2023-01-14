Січень, 14 в 14:02

Міністерство культури та інформаційної політики разом з органами місцевої влади Київщини намагаються вирішити, як зберегти малюнки відомого британського вуличного художника Бенксі.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко розповів в інтерв’ю Укрінформу.

– Ми комунікуємо з місцевими представниками влади для того, щоб зберегти його (Бенксі – Ред.) роботи. Малюнки потрібно або консервувати, або перевезти те, що можна, задля збереження в одному з музеїв. Насправді різне ставлення до того, де їх зберігати і як: у громадах чи поза ними. Однак певні домовленості (з місцевою владою – Ред.) вже є, ми чекаємо на їхнє втілення, – наголосив Ткаченко.

Щодо можливих безпосередніх контактів із Бенксі, то міністр культури зауважив, що такої комунікації немає. І він би хотів побачити ту людину, якій вдалося поговорити із Бенксі.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що британський художник Бенксі підтвердив авторство семи графіті в Україні – в Києві, Бородянці та Ірпені.

Нагадаємо, що у Гостомелі Київської області невідомі зрізали зі стіни зруйнованого будинку графіті Бенксі. Згодом мешканцю Києва повідомили про підозру за спробу викрадення графіті британського вуличного художника

Мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що Бенксі став почесним громадянином міста.