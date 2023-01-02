Январь, 02 в 16:41

Жителю Киева сообщили о подозрении за попытку похищения граффити британского уличного художника Бэнкси.

По данным Офиса генпрокурора, мужчина хотел демонтировать граффити Женщина в противогазе со стены одного из разрушенных домов в Гостомеле.

Подозреваемый планировал продать мурал, а полученными средствами распорядиться по собственному усмотрению.

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– Для этого он привлек не знающих о его намерениях мужчин, которых заверил в том, что имеет все соответствующие разрешения на проведение демонтажа мурала. После того, как часть стены была срезана вместе с изображением, подозреваемый обмотал ее стрейч-пленкой с целью защиты от повреждений. Однако мужчина не успел загрузить украденное в автомобиль, поскольку был разоблачен сотрудниками военной администрации, — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры гражданина поставлено в известность о подозрении по факту законченного покушения на тайное похищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 УК Украины).

Как уточнил глава полиции Киевской области, Андрей Небитов граффити Бэнкси оценили в 9 млн грн. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Пытался украсть граффити Бэнкси в Гостомеле: киевлянину сообщили о подозрении / 3 фотографии

Напомним, что Бэнкси создал семь муралов в разных местах Украины. Это подтвердил и сам художник-аноним. В Гостомеле была изображена женщина в халате с противогазом и огнетушителем.