Январь, 16 в 18:03

К сожалению, во время войны смерть и исчезновение людей становятся обыденными явлениями. В Украине за период полномасштабной войны пропавшими без вести считают сотни военнослужащих и гражданских лиц.

Как в Украине найти пропавшего военного и что делать его родственникам или друзьям, узнавали Факты ICTV.

Поиск пропавшего военного

В Украине существует определенный алгоритм действий, которым могут пользоваться родные военнослужащего, который исчез. Это подчеркивает адвокат и юрист Ростислав Кравец.

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— Есть определенный алгоритм действий, который должны выполнить родственники или друзья военного, который не выходит на связь, — говорит Кравец.

В первую очередь эксперт советует обращаться в военкомат и в воинскую часть, в которой военнослужащий проходит службу.

— Там родственникам должны сообщить, что происходит с лицом, почему оно не выходит на связь, какой статус у лица (пленный или пропавший без вести) и где сейчас находится человек, — добавляет Кравец.

По словам адвоката, далее можно обращаться в Национальное информационное бюро (НИБ) с соответствующим сообщением, которое зафиксируется.

— Также можно обратиться в Красный Крест и Службу безопасности Украины, которая передаст информацию в специальную комиссию относительно военнопленных. Еще можно обращаться в Министерство обороны, а именно в управление разведки, которому предоставлены соответствующие полномочия по возвращению пленных, — отмечает Кравец.

Юрист также советует украинцам все делать поочередно, а не одновременно.

— Сначала все же стоит обратиться в военкомат и воинскую часть. В случае, что будет проведено служебное расследование и выяснится, что военный пленный или без вести пропавший, то дальше уже нужно обращаться в другие учреждения. Это нужно для того, чтобы в этих службах было все зафиксировано о конкретном лице, — советует Кравец.

Алгоритм поиска пропавших без вести во время войны

Если вы потеряли связь со своим родным человеком и не можете его самостоятельно найти, Национальное информационное бюро (НИБ) предлагает воспользоваться таким алгоритмом действий:

Чтобы сообщить об исчезновении родного человека, обратитесь в НИБ по телефону горячей линии 1648 и +38 (044) 287-81-65.

Обратитесь в Национальную полицию с заявлением об исчезновении человека.

Сдайте генетический материал для ДНК с целью поиска человека.

Обратитесь в ОЦ СБУ.

Обратитесь в делегацию МККК.

Если вы не смогли дозвониться на горячую линию НИБ, сообщить об исчезновении можно:

НИБ принимает обращения о:

плене;

исчезновении;

депортации / принудительном перемещении взрослого;

депортации / принудительном перемещении ребенка;

принудительной мобилизации на ВОТ;

гибели.

Чтобы найти пропавшего военного:

Сначала стоит собрать все возможные факты и доказательства, необходимые для розыска военнослужащего.

Сообщите в НИБ, любым удобным для вас способом — позвонить на горячую линию по номеру 16-48 или (044) 287-81-65, или воспользоваться чат-ботом (ищите выше).

Обратитесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ по телефонам (067) 650-83-32 , (098) 087-36-01, или же отправьте письмо на электронный адрес: united.centre.ssu@gmail.com.

, или же отправьте письмо на электронный адрес: united.centre.ssu@gmail.com. Позвоните на горячую линию Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, по номеру 0-800-339-247 или +38(095)-896-04-21 (для звонков из-за рубежа через мессенджеры Viber, WhatsApp, Signal).

(для звонков из-за рубежа через мессенджеры Viber, WhatsApp, Signal). Подайте заявление в территориальное подразделение полиции . Обязательно зафиксируйте регистрационный номер заявления, а также заберите выписку из ЕРДС, где будет указано ФИО следователя. По каждому факту пропажи, похищения или попадания в плен открывается уголовное производство.

. Обязательно зафиксируйте регистрационный номер заявления, а также заберите выписку из ЕРДС, где будет указано ФИО следователя. По каждому факту пропажи, похищения или попадания в плен открывается уголовное производство. Узнайте ФИО следователя, который ведет досудебное расследование в СБУ.

Сдайте биологический образец для выведения ДНК-профиля для возможного дальнейшего их сравнения.

— Я советую не терять времени. Если ваш родной человек всегда выходил на связь, но сейчас его телефон молчит, сразу звоните в военкомат и воинскую часть. После этого можно начинать поиски, — советует юрист.

Кравец добавляет, что денежные награды, которые выплачивались военному, будут получать его родственники, пока процесс поиска будет продолжаться.