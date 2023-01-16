Поиск пропавшего военного в 2023 году: алгоритм действий и советы эксперта
К сожалению, во время войны смерть и исчезновение людей становятся обыденными явлениями. В Украине за период полномасштабной войны пропавшими без вести считают сотни военнослужащих и гражданских лиц.
Как в Украине найти пропавшего военного и что делать его родственникам или друзьям, узнавали Факты ICTV.
Поиск пропавшего военного
В Украине существует определенный алгоритм действий, которым могут пользоваться родные военнослужащего, который исчез. Это подчеркивает адвокат и юрист Ростислав Кравец.
— Есть определенный алгоритм действий, который должны выполнить родственники или друзья военного, который не выходит на связь, — говорит Кравец.
В первую очередь эксперт советует обращаться в военкомат и в воинскую часть, в которой военнослужащий проходит службу.
— Там родственникам должны сообщить, что происходит с лицом, почему оно не выходит на связь, какой статус у лица (пленный или пропавший без вести) и где сейчас находится человек, — добавляет Кравец.
По словам адвоката, далее можно обращаться в Национальное информационное бюро (НИБ) с соответствующим сообщением, которое зафиксируется.
— Также можно обратиться в Красный Крест и Службу безопасности Украины, которая передаст информацию в специальную комиссию относительно военнопленных. Еще можно обращаться в Министерство обороны, а именно в управление разведки, которому предоставлены соответствующие полномочия по возвращению пленных, — отмечает Кравец.
Юрист также советует украинцам все делать поочередно, а не одновременно.
— Сначала все же стоит обратиться в военкомат и воинскую часть. В случае, что будет проведено служебное расследование и выяснится, что военный пленный или без вести пропавший, то дальше уже нужно обращаться в другие учреждения. Это нужно для того, чтобы в этих службах было все зафиксировано о конкретном лице, — советует Кравец.
Алгоритм поиска пропавших без вести во время войны
Если вы потеряли связь со своим родным человеком и не можете его самостоятельно найти, Национальное информационное бюро (НИБ) предлагает воспользоваться таким алгоритмом действий:
- Чтобы сообщить об исчезновении родного человека, обратитесь в НИБ по телефону горячей линии 1648 и +38 (044) 287-81-65.
- Обратитесь в Национальную полицию с заявлением об исчезновении человека.
- Сдайте генетический материал для ДНК с целью поиска человека.
- Обратитесь в ОЦ СБУ.
- Обратитесь в делегацию МККК.
Если вы не смогли дозвониться на горячую линию НИБ, сообщить об исчезновении можно:
- на сайте, выбрав подходящую форму для обращения (Плен, Исчезновение, Депортация/принудительное перемещение взрослого или ребенка);
- в Telegram-бот — @nib_uncp_bot;
- в Viber-бот — nib_uncp_bot.
НИБ принимает обращения о:
- плене;
- исчезновении;
- депортации / принудительном перемещении взрослого;
- депортации / принудительном перемещении ребенка;
- принудительной мобилизации на ВОТ;
- гибели.
Чтобы найти пропавшего военного:
- Сначала стоит собрать все возможные факты и доказательства, необходимые для розыска военнослужащего.
- Сообщите в НИБ, любым удобным для вас способом — позвонить на горячую линию по номеру 16-48 или (044) 287-81-65, или воспользоваться чат-ботом (ищите выше).
- Обратитесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ по телефонам (067) 650-83-32, (098) 087-36-01, или же отправьте письмо на электронный адрес: united.centre.ssu@gmail.com.
- Позвоните на горячую линию Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, по номеру 0-800-339-247 или +38(095)-896-04-21 (для звонков из-за рубежа через мессенджеры Viber, WhatsApp, Signal).
- Подайте заявление в территориальное подразделение полиции. Обязательно зафиксируйте регистрационный номер заявления, а также заберите выписку из ЕРДС, где будет указано ФИО следователя. По каждому факту пропажи, похищения или попадания в плен открывается уголовное производство.
- Узнайте ФИО следователя, который ведет досудебное расследование в СБУ.
- Сдайте биологический образец для выведения ДНК-профиля для возможного дальнейшего их сравнения.
— Я советую не терять времени. Если ваш родной человек всегда выходил на связь, но сейчас его телефон молчит, сразу звоните в военкомат и воинскую часть. После этого можно начинать поиски, — советует юрист.
Кравец добавляет, что денежные награды, которые выплачивались военному, будут получать его родственники, пока процесс поиска будет продолжаться.