Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Пытался закрыть собой: под завалами в Днепре нашли беременную женщину в объятиях мужа

Валентина Летяк, редактор ленты
Будинок у Дніпрі
Фото: ГСЧС

Вечером 16 января под завалами дома в Днепре, по которому РФ нанесла ракетный удар, нашли беременную женщину в объятиях мужа.

Об этом сообщила народный депутат Валерия Заружко.

— Он пытался защитить любимую с малышом и закрыть собой во время обстрела… Огромное соболезнование родным и близким всех пострадавших, — написала она в Facebook.

Сейчас смотрят

Спасательная операция в Днепре после ракетного удара РФ продолжается. Сегодня из-под завалов разрушенного дома на четвертом этаже достали тело ребенка — это уже 41 жертва.

В результате попадания ракеты в многоэтажку травмированы 79 человек, в том числе 16 детей, и спасены 39 человек (из них шестеро детей).

25 человек до сих пор ищут.

Читайте
Делали на кухне свечи для ВСУ: родители спасенной в Днепре девушки погибли под завалами

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка