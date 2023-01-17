Январь, 17 в 10:50

Вечером 16 января под завалами дома в Днепре, по которому РФ нанесла ракетный удар, нашли беременную женщину в объятиях мужа.

Об этом сообщила народный депутат Валерия Заружко.

— Он пытался защитить любимую с малышом и закрыть собой во время обстрела… Огромное соболезнование родным и близким всех пострадавших, — написала она в Facebook.

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Спасательная операция в Днепре после ракетного удара РФ продолжается. Сегодня из-под завалов разрушенного дома на четвертом этаже достали тело ребенка — это уже 41 жертва.

В результате попадания ракеты в многоэтажку травмированы 79 человек, в том числе 16 детей, и спасены 39 человек (из них шестеро детей).

25 человек до сих пор ищут.