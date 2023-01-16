Делали на кухне свечи для ВСУ: родители спасенной в Днепре девушки погибли под завалами

Январь, 16 в 15:28

23-летняя Анастасия Швец, которую спасли после теракта россиян в Днепре, сообщила, что ее родителей нашли мертвыми под завалами многоэтажки, в которую попала российская ракета.

Об этом она рассказала в эфире телеканала Киев.

– Главной целью для меня было то, чтобы нашли моих родителей, и мне было все равно, что будет со мной, главное, чтобы достали их. Но родители не уцелели. Их сегодня (16 января, — Ред.) извлекли из-под обломков, — сказала Анастасия.

Девушка рассказала, что была с родителями на кухне, а затем ушла отдыхать перед ночной сменой.

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— Мы пришли домой, видели, что есть тревога, но бежать нам было некуда. В наших домах нет убежищ, ближайшее – в новостройке. Как мы знаем, туда мало пускали, руководствуясь тем, что это элитная парковка. И нам до него еще нужно было 10 минут добежать. Мы не предчувствовали беды. Родители в кухне делали свечи для ВСУ, а я была в комнате, – рассказала девушка.

Анастасия рассказала, что до того, как ракета попала в дом, она успела пообедать с родителями, поделились планами на следующий день, после чего они сказали: Иди отдыхай и закрой дверь в комнату.

По словам Анастасии, физически у нее почти никаких проблем, но моральное состояние желает лучшего. Сейчас с девушкой постоянно на связи родные и друзья, которые помогают найти жилье и теплые вещи.

— Где жить — найдется, но желания без родителей очень мало. У меня почти ничего не осталось. Говорят, что спасатели смогли извлечь некоторые вещи из-под завалов. Пока я не знаю, что мне делать дальше, — сказала Анастасия.

На данный момент девушка находится в больнице, ведь получила травмы в результате прилета российской ракеты в ее дом.

В Днепре спасатели третий день разбирают завалы разрушенной российской ракетой многоэтажки. На сегодняшний день известно о 40 погибших и более 70 раненых. Судьбы десятков людей до сих пор остаются неизвестными.

Источник: ТК Киев

Фото: Арсен Дзодзаев/hromadske