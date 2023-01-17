Січень, 17 в 10:50

Ввечері 16 січня під завалами будинку в Дніпрі, по якому РФ завдала ракетного удару, знайшли вагітну жінку в обіймах чоловіка.

Про це повідомила народний депутат Валерія Заружко.

– Він намагався захистити кохану з малюком та закрити собою під час обстрілу…Величезне співчуття рідним та близьким всіх постраждалих, – написала вона у Facebook.

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Рятувальна операція в Дніпрі після ракетного удару РФ триває. Сьогодні з-під завалів зруйнованого будинку на четвертому поверсі дістали тіло дитини – це вже 41 жертва.

Внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку травмовано 79 людей, зокрема 16 дітей, та врятовано 39 осіб (із них шестеро дітей).

25 людей досі шукають.